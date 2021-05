Adjudicat el contracte de direcció d’obres del centre esportiu Sant Isidre de València

Print This Post

La Junta de Govern Local ha aprovat hui l’adjudicació del contracte de prestació dels Servicis de direcció de les obres, direcció de l’execució material i coordinació de seguretat i salut en fase d’execució del Centre Esportiu Sant Isidre

El Centre Esportiu Sant Isidre ja està més a prop de ser una realitat. La Junta de Govern Local de València ha acceptat hui la proposta de la Mesa de Contractació per a adjudicar el contracte de la direcció d’obres i l’execució material del Centre Esportiu Sant Isidre a l’empresa ARQUIMUNSURI SLP.

El contracte, per un termini de 12 mesos, s’ha atorgat a l’empresa licitadora que ha presentat la millor oferta, per un import total de 46.585 €. El termini per a participar en el procés de licitació va tancar-se el passat 28 d’abril amb tres proposicions d’empreses.

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha mostrat la seua satisfacció “perquè el procés avança, donem un pas més perquè el barri de Sant Isidre puga gaudir, per fi, d’un poliesportiu molt demandat”. “Estes instal·lacions seran, en breu, una realitat i per fi podrem donar eixida a una reivindicació històrica d’este barri, que necessita una infraestructura esportiva com esta”, ha afegit Bernabé.

PISTES, SALA DE FITNESS I ROCÒDROM

El projecte de construcció del Centre Esportiu Sant Isidre contempla l’edificació d’un pavelló amb pista poliesportiva per a esports com el futbol sala, l’handbol, el bàsquet, l’hoquei sala, el voleibol o el bàdminton, entre d’altres. D’altra banda, les instal·lacions també comptaran amb una sala fitness i una sala esportiva.

A més, les obres també donaran lloc a una sala d’escalada amb rocòdrom cobert, vestuaris i espais auxiliars. L’objectiu és que l’actuació, que es realitzarà en un termini de 12 mesos, estiga en funcionament per a la temporada esportiva 2022-23.

Amb esta iniciativa es pretén donar resposta a una antiga reivindicació del veïnat de Sant Isidre, que demanda la construcció d’un espai que potencie l’envelliment actiu, amb activitats dirigides a persones majors, així com fomentar l’associacionisme esportiu entre les persones joves.