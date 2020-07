Adsuara: “El PP ha presentat 30 mocions, 50 iniciatives i ha assessorat en més de 1.600 casos en un any”

Connect on Linked in

El portaveu del PP assenyala que la Diputació de València “no ha estat a l’altura, ha sigut un any d’intencions, però no d’accions”



Destaca la “proactividad” del PP enfront de la “inacció” de l’equip de Govern i assenyala que el 80% de les propostes desenvolupades i treballades pel PP s’han convertit en mesures reals”



El PP centra les seues mesures en la seguretat, la reactivació econòmica, la despoblació, el transport i les infraestructures, les Polítiques socials enfront de les retallades de l’esquerra i la vertebració de la província

El portaveu del Partit Popular en la Diputació de València, Juan Ramón Adsuara, ha posat en valor hui que el grup popular en l’últim any ha presentat 30 mocions, 50 iniciatives i ha assessorat en més de 1.600 casos a ajuntaments de la província de València a través dels seus alcaldes i portaveus.

En aquesta línia, Adsuara ha reclamat al President de la Diputació, Toni Gaspar que “l’any que ve siga l’any dels fets i no de les paraules; l’any dels compliments i no el de les fotos perquè enguany no ha estat a l’altura dels ajuntaments. Enguany ha sigut l’any de les intencions, l’any que ve ha de ser el de les accions”.

Adsuara s’ha manifestat d’aquesta manera en el Ple de la Diputació de València on ha assenyalat que el 80% de les propostes desenvolupades i treballades pel PP “han vist la llum i s’han convertit en mesures reals”.

Així, ha detallat que el PP ha presentat més de 30 mocions “reals i concretes” perquè siguen consignades en el Pressupost provincial i ha assenyalat que 24 han sigut aprovades per unanimitat. “Això demostra que la gran majoria de les decisions adoptades per la Diputació de València han sigut gràcies a l’experiència i les propostes del PP”.

Així, Adsuara ha explicat que durant aqueix mateix període i al costat d’aquestes 30 mocions, el PP ha presentat més de 50 propostes, preguntes i seguiments de gestió que tenen a veure amb els interessos dels ciutadans de la província de València i que s’han substanciat en grups de treball per a promoure mesures per a garantir la seguretat, impulsar la reactivació econòmica, mesures contra la despoblació, el transport i la connectivitat, propostes per a blindar les Polítiques socials enfront de retallades, l’impuls d’infraestructures i el reforç de la vertebració, mesures per a evitar l’exclusió bancària i cartes de compromisos i d’igualtat.