Adsuara recolza la candidatura de Anaya a la presidència del PPCV

Afirma que la candidatura de José Vicente Anaya representa la base de la millor política, el municipalisme.

Destaca les tres majories absolutes del candidat, aconseguides gràcies al treball dur i la seua bona gestió en favor de les persones i les famílies



L’alcalde d’Alfafar i diputat provincial per València, José Ramón Adsuara, ha manifestat hui el seu suport a la candidatura de José Vicente Anaya a la presidència provincial del Partit Popular de la Comunitat Valenciana.



Després de l’anunci de Anaya d’optar a la presidència del PP en el pròxim Congrés Regional, Adsuara ha confirmat que donarà suport a aquesta candidatura, que al seu judici representa la base de la millor política: el municipalisme.



“És una candidatura pròxima als regidors, alcaldes, afiliats i simpatitzants. Un projecte que naix de la primera línia política. En moltes ocasions els partits s’allunyen de les seues bases, però, aquesta candidatura municipalista pot ser l’engranatge que connecte el sentir del carrer amb l’adreça del Partit Popular en la Comunitat”, ha explicat.



Així mateix, ha destacat que Anaya compta amb els millors valors per a afrontar aquest repte, que són el treball dur i la bona gestió. “Ací està la consolidació del suport ciutadà amb tres majories absolutes, des d’una institució, com és un ajuntament, que treballa directament per a les persones i per a les famílies”, ha afegit.



Per a finalitzar, l’alcalde d’Alfafar ha recalcat que el projecte de Anaya pot vertebrar el partit en tota la Comunitat Valenciana. “Anaya és un candidat que, des de la llibertat, i amb els mecanismes que la democràcia interna que el partit disposa, ha decidit fer un pas al capdavant per a ser fidel als seus principis i ideals, que no són uns altres que millorar la societat valenciana”, ha conclòs.