AE-Agró es mobilitza per la Vaga Mundial pel Clima

Unix-te a nosaltres i actua pam a pam contra l'Emergència Climàtica!!!



Este divendres, 27 de setembre, se celebra la primera Vaga Mundial pel Clima, una mobilització global que a l’Estat espanyol compta amb el suport de mig miler d’organitzacions. Acció Ecologista-Agró és una d’elles. Volem mesures concretes i urgents contra l’Emergència Climàtica que ja patim al País Valencià i, amb este objectiu, participarem en diferents concentracions i manifestacions en defensa del clima a Rocafort, Sueca, València i Xàtiva. Des d’AE-Agró emplacem a tots els nostres socis i simpatitzants a sumar-se a elles. Unix-te a nosaltres i actua pam a pam contra l’Emergència Climàtica!!!



El Canvi Climàtic d’origen antropocèntric ja està ací. La temperatura del Planeta no para d’augmentar per l’activitat humana i cada vegada tenim més sequeres, més onades de calor i una major disminució dels cabals dels rius i les marjals, mentre creix el número i la intensitat dels fenòmens climàtics extrems. Tanmateix, encara som a temps per a lluitar contra esta Emergència Climàtica i impedir que la pujada de la temperatura del Planeta supere els 2ºC, un augment que els científics han marcat com a límit per a evitar una catàstrofe climàtica.



Amb este objectiu, milers de ciutadans eixirem al carrer este divendres, 27 de setembre, amb motiu de la Vaga Mundial pel Clima. Esta mobilització global compta amb el suport d’Acció Ecologista-Agró i altres 500 organitzacions a l’Estat espanyol. Així, amb motiu de la Vaga Mundial pel Clima, este divendres tancarem La Casa Penya, el Tancat de la Pipa i La Costera de Puçol, els tres centres mediambientals que estan sota la custòdia del territori d’AE-Agró. A més a més, l’oficina de la Casa Verda, la nostra seua a València, també romandrà tancada.



La Casa Verda, però, estarà oberta al llarg de la jornada de demà per a preparar la manifestació de València de la Vaga Mundial pel Clima, que arrancarà a les 18:00 hores des de la Plaça de la Mare de Déu. Per a esta mobilització, el col·lectiu comarcal d’AE-Agró Camp de Morvedre ha posat un bus gratuït des de Sagunt. Si vols manifestar-te amb nosaltres, recorda que hem quedat a les 17:30 hores a la Plaça de Manises (davant de la Diputació de València). I, si no pots assistir a la manifestació, però la vols viure en directe, connecta’t al nostre Facebook per a seguir-la en el programa especial del Rato Naturalista que emetrem amb Jóvenes Linces.



A més a més de la manifestació del Cap i Casal, AE-Agró participarà en diferents concentracions a l’Horta Nord, La Ribera Baixa i La Costera. La primera serà hui dijous, 26 de setembre, a Rocafort. Concretament, a les 19:30 hores, quan el col·lectiu comarcal d’AE-Agró Horta Nord t’espera a la Plaça d’Espanya amb l’Associació de Veïns i Veïnes Antonio Machado per a exigir mesures urgents i concretes contra l’Emergència Climàtica.



Per la seua part, demà divendres, el col·lectiu de Sueca-Muntanyeta dels Sants-AE Agró també convoca una concentració. Concretament, a les 12:00 hores a la Plaça de l’Ajuntament de Sueca, on t’esperem amb els companys de Fent Pinya, l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APAS), el grup de danses L’Almogàver de Sueca, la Protectora d’Animals de Sueca (PROANSU), Xúquer Viu, el Club-Escola Piragüisme Sueca, la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), el Club Natació Sueca i La Ribera en Bici-Ecologistas en Acción.



Finalment, destacar també que demà divendres el col·lectiu comarcal d’AE-Agró La Costera i Xàtiva Digna es concentraran a les 19:00 hores a la Plaça de l’Ajuntament de Xàtiva, on esta setmana, a més a més, hem visitat l’Institut d’Ensenyament Secundari Josep de Ribera i el Centre Integrat Públic de Formació Professional La Costera per a informar els seus alumnes dels perills del Canvi Climàtic i de com podem previndre’ls.



Des d’AE-Agró emplacem a tots els nostres socis i simpatitzants a participar en estes mobilitzacions per a exigir polítiques urgents contra l’Emergència Climàtica que ja patim. Necessitem mesures concretes per a reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle. Per això, exigim un nou model socioecològic que no comprometa la supervivència de la vida tal com la coneixem al Planeta i en el qual entenem que no tenen cabuda projectes que agreugen el Canvi Climàtic. Este és el cas, per exemple, de l’ampliació de la V-21 o del Port de València. Unix-te a nosaltres i actua pam a pam contra l’Emergència Climàtica!!!