AECAL reprén la Fira de Novembre a Almussafes

El cap de setmana del 20 i 21 de novembre la ciutadania podrà visitar i adquirir productes i serveis en un total d’11 estands

El Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes se suma per primera vegada a la iniciativa amb activitats i tallers infantils

Amb la proximitat del Nadal i amb la finalitat d’avançar-se al Black Friday, AECAL celebra el dissabte 20 i diumenge 21 de novembre una nova edició de la seua Fira de Novembre que romandrà oberta en l’Àgora del Parc Central d’Almussafes el primer dia de 10 a 20 hores i el segon de 10 a 14 hores amb una àmplia varietat d’articles i serveis oferits per 11 establiments adherits a l’entitat. Després d’un any i mig sense poder presentar cap esdeveniment d’aquestes característiques per les restriccions de la Covid-19, l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes anima a realitzar les compres de Nadal en el comerç de proximitat amb aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament i en la qual, per primera vegada, participa el Consell de la Infància i l’Adolescència. De fet, el dissabte, de 10 a 13 hores, la fira oferirà activitats i tallers per al públic més jove.



S’acosta el Nadal i el Black Friday, un dels períodes de l’any amb major activitat per al sector comercial, una circumstància que l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Almussafes (*AECAL) aprofita, de nou aquest any 2021, per a oferir a la població els millors productes i serveis a bons preus i amb el tracte personalitzat característic dels xicotets establiments locals.

Com a tret d’eixida per a la campanya nadalenca, l’entitat planteja a la ciutadania una nova edició de la seua Fira de Novembre, un esdeveniment que es durà a terme el cap de setmana del 20 i 21 en l’Àgora del Parc Central. En horari de 10 a 20 hores el dissabte i de 10 a 14 hores el diumenge, els 11 estands associats a AECAL participants oferiran una extensa i cuidada selecció dels seus respectius articles als veïns i veïnes que s’acosten fins a la Fira durant les seues dues jornades d’obertura.

En aquest retorn tan especial i valorat per l’entitat comercial, després del dur any i mig transcorregut des de l’inici de la pandèmia, s’han sumat els establiments Espai-Esport, Orxateria i Torrons Melchor, El Sabater, Base Esports Martín, Dàlia, Colaita Autoescola, Tulipà, Llenceria Loles, Ibèrics d’Espanya, Bellisol Òptics i SCG Assessora Financera. Amb tot, el públic trobarà moda, productes òptics i articles esportius, regals, alimentació, calçat i serveis d’assessoria. Com a al·licient, el diumenge 21 els comerços participants en l’activitat realitzaran un sorteig d’un producte propi per a premiar a la clientela per les seues compres.

“És molt gratificant que els propis empresaris prenguen la iniciativa d’acostar el comerç a la ciutadania, aportant propostes tan interessants com la de la Fira de Novembre i sumant-se, així mateix, a totes aquelles que programem des de l’Ajuntament durant l’any, per la qual cosa evidentment des de l’equip de govern hem aportat tota l’ajuda possible perquè la fira siga una realitat”, explica el regidor de Comerç, Àlex Fuentes.

Una de les principals novetats de la nova convocatòria de Fira Comercial, en la qual col·labora activament l’Ajuntament d’Almussafes, és la participació dels regidors i regidores del Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes, en commemoració pel Dia Internacional dels Drets dels Xiquets i Xiquetes. En aquest sentit, el dissabte 20, entre les 10 i les 13 hores, s’oferirà una àmplia varietat de tallers infantils en l’estand del Consell.

Així mateix, en totes les parades comercials s’oferiran invitacions per a assistir a la projecció del film “Los Goonies” del pròxim diumenge 20 de novembre, a les 16.30 hores, una activitat que també forma part de l’agenda commemorativa organitzada pel Consell.