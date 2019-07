AECC Almussafes organitza un any més el sopar benèfic contra el càncer

Print This Post

La gala solidària tindrà lloc dissabte que ve 27 de juliol al pati del CEIP Almassaf



Cada comensal aportarà 5 euros a la recerca i cura del càncer



La vetllada estarà amenitzada per diferents actuacions i per la representació del sainet valencià “De rebot”, a càrrec de la Falla Primitiva

La Junta Local “Lluita contra el Càncer d’Almussafes” celebrarà un any més el sopar-gala benèfica del càncer. L’onzena edició de la iniciativa tindrà lloc al pati del col·legi públic Almassaf. Fins avui s’han Venut 410 tiquets i s’espera que aquest numero augmente fins el mateix dia de la gala. Amb cadascuna d’aquestes entrades s’ajuda a finançar l’estudi d’aquesta malaltia.



El pròximo dissabte 27 de juliol, el pati del CEIP Almassaf acollirà una nova edició del sopar-gala benèfica del càncer, una iniciativa de la Junta local “Lluita contra el Càncer d’Almussafes”.



A l’acte s’accedirà mitjançant la compra d’un tíquet per valor de 10 euros, dels quals 5 es destinen íntegrament a la recerca d’aquesta malalia. “En la passada convocatòria vvam recaptar un total de 7.000 euros i animem als veïns i veïnes a donar-nos suport de nou aquest any, ja que la col·laboració de la ciutadania és essencial per a continuar sufragant els diferents projectes de recerca”, declara la presidenta, Adela Lladosa.



Com cada any, un elenc d’artistes ambientarà el sopar de manera altruista. En aquesta edició, es comptarà amb la presència del Duo Touch, integrat per Victor Ruiz i la seua parella Noelia García, i amb els cantants Poli i Carlos Martínez.

La Falla Primitiva d’Almussafes escenificarà el divertit sainet valencià “De rebot” i, després de concloure l’actuació, es procedirà al sorteig entre el públic assistent, d’una sèrie de regals aportats per les diferents associacions i comerços locals.



La fi de festa serà a càrrec de MªCarmen Castellanos, qui animarà a tot el públic assistent a una gran sessió de ball.