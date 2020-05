AECC Almussafes recapta més de 8.500 euros amb la seua Runcáncer virtual

L’entitat, que tenia previst celebrar l’esdeveniment ahir, diumenge 17 de maig, va haver de suspendre la seua celebració a causa de l’estat d’alarma



La venda de samarretes i dorsals per a col·laborar amb la lluita contra la malaltia continua en marxa en diferents comerços de la població

L’Associació Espanyola contra el Càncer d’Almussafes ha reunit ja més de 8.500 euros per a investigació en la seua iniciativa Runcáncer virtual promoguda com a substituta a la VI edició del circuit esportiu-solidari, suspés a causa del coronavirus. Per a agrair la col·laboració de la població, des de l’entitat han publicat un vídeo en el qual algunes de les persones participants posen amb les seues samarretes i dorsals, que encara poden adquirir-se per 10 euros en diversos establiments comercials del municipi. Ara estan treballant en un segon vídeo, per al qual animen a la ciutadania a compartir les seues fotografies amb la finalitat de mostrar la seua adhesió al projecte.



‘El càncer no para. No pares tu. Ajuda’ és el lema que l’Associació Espanyola contra el Càncer d’Almussafes ha triat per a promocionar la venda de dorsals i samarretes en la qual sens dubte ha sigut l’edició més peculiar de la seua Runcáncer, atés que no es va poder celebrar presencialment ahir, diumenge 17 de maig, com estava previst, a causa de l’estat d’alarma en el qual es troba Espanya a causa del coronavirus. No obstant això, la població almussafenya continua mobilitzada i prova del seu compromís són els més de 8.500 euros recaptats fins hui amb aquesta iniciativa, que per una vegada ha canviat el parc Central i els carrers de la localitat pels balcons, terrasses i sales d’estar de les 854 persones participants.



Tal com expliquen des de la junta directiva, tant les samarretes com els dorsals estaven preparats per a la seua distribució abans de començar el confinament i, malgrat les circumstàncies, no han volgut parar, “conscients que la malaltia continua atacant i que la investigació continua sent tan necessària com sempre”. “Des de l’AECC Almussafes volem donar les gràcies a tots i totes. Aquesta ajuda va directa per a la investigació. El càncer no para, no pares el tu. Continua ajudant. Entre tots fem molta faena”, afirma la nova presidenta de l’entitat, María José Girona Alepuz, en un vídeo en el qual algunes de les persones que han col·laborat posen amb les seues samarretes i dorsals per a mostrar la seua solidaritat.



No obstant això, la quantitat d’almussafenys que s’han volgut unir a aquest enregistrament ha sigut tan alta que l’associació ja està preparant un segon, que estarà a punt en breu. La compra de samarretes i dorsals pot realitzar-se per deu euros en Espai Esport, Mari Carmen Mercat, Parafarmàcia Vero i Herbodietètica Prats. AECC Almussafes, que compta ja amb 120 socis i sòcies, anima a compartir les fotos perquè siguen incloses en aquests vídeos i obtindre així més visibilitat amb la qual poder augmentar el nombre de donacions, que es destinen íntegrament als programes d’investigació impulsats per l’entitat a nivell provincial i a les famílies afectades per càncer i el Covid-19.



Carreres virtuals i competitives

En www.runcancer.com es proposa, a més, un repte esportiu amb el qual s’intentarà suplir l’absència d’esdeveniments presencials. Entre maig i agost d’enguany se celebraran quatre carreres virtuals i competitives. Les persones participants podran fer cada carrera al seu ritme des de qualsevol lloc i superfície “al llarg dels set últims dies de cada mes i pujar el seu resultat a ‘Strava’”. En el reglament es recorda que aquestes activitats s’han de desenvolupar “respectant sempre les recomanacions i normes sanitàries de cada moment i localitat”.



Concretament, la carrera de maig serà de 5 quilòmetres i podrà realitzar-se del 25 al 31 de maig. La de juny, de 6 quilòmetres, del 24 al 30. La carrera de juliol serà de 8 quilòmetres del 25 al 31. El repte s’acomiada a l’agost amb 10 quilòmetres del 25 al 31 d’eixe mes. La inscripció es pot formalitzar a través del formulari publicat en la citada pàgina web i en Top Run.