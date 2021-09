Afivan Burjassot inicia el curs amb una jornada informativa sobre sensibilitat química múltiple

Print This Post

Després de les vacances estivals i amb l’objectiu de continuar oferint a la ciutadania de Burjassot activitats informatives que els ajuden en el seu dia a dia, l’Associació de Fibromiàlgia València Nord de Burjassot (Afivan) començarà el nou curs amb una jornada informativa que tindrà lloc el pròxim 14 de setembre a les 18.00 hores en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado.

Per a presentar la jornada i, al mateix temps, explicar com iniciaran aquesta nova temporada, diferents representants de l’entitat s’han reunit aquest matí (6-09-2021) amb l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i amb la Regidora de Serveis Socials, Isabel Mª Mora. Durant la reunió, l’entitat burjassotense ha volgut tindre un detall amb el màxim representant municipal, al qual han regalat un ninot fet per elles mateixes.

La jornada informativa que desenvoluparan porta per nom “El medi ambient i la salut: SQM” i el tema principal de la mateixa serà donar a conéixer la sensibilitat química múltiple (SQM), una malaltia que pateixen innombrables persones.

En la taula redona, que comptarà amb la participació d’Elisa Oltra, investigadora de la UCV, Ángeles Blasco Martínez, malalta de SQM i del propi Alcalde de Burjassot, Rafa García, es debatrà i informarà sobre la citada malaltia, una afecció adquirida d’evolució crònica caracteritzada per la presència de símptomes de variada intensitat que apareixen davant l’exposició a baixos nivells de substàncies químiques i que se senten en diversos òrgans o sistemes.

Amb aforament limitat, des de Afivan Burjassot han assenyalat que les inscripcions han de realitzar-se a través del Facebook de l’entitat, Afivan Fibromiàlgia (Afivan Burjassot) on està indicat l’esdeveniment. Tan sols han de posar en el mateix que acudiran. L’aforament de la sala és de 40 persones.