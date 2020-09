‘Afterlife’, el primer llibre de la jove d’Almussafes, Sara Ferrando, ja està a la venda

Connect on Linked in

Amb tan sols 16 anys, esta estudiant de 1r de Batxillerat ha llançat amb l’editorial Punto Rojo una història escrita en anglés que aprofundix en la fantasia sobrenatural

El regidor de Cultura, Àlex Fuentes, va rebre ahir l’autora per a conéixer la seua obra, que es presentarà divendres que ve, 25 de setembre, en la Biblioteca Pública



Divendres que ve 25 de setembre, la jove escriptora almussafenya Sara Ferrando Estarlich presentarà en la Biblioteca Pública Municipal el seu primer llibre, ‘Afterlife’, una antologia de set relats curts amb connexió entre ells protagonitzats per una família amb tres fills adolescents i una sèrie de fantasmes que apareixen en diferents escenaris d’un poble europeu. Ahir, dimecres 9 de setembre, l’escriptora, de tan sols 16 anys, va ser rebuda pel regidor de Cultura de la població, Àlex Fuentes, qui es va interessar pel seu treball i li va confirmar que la biblioteca adquirirà alguns exemplars per a posar-los a disposició del públic lector. L’edil considera que “Sara és un autèntic exemple de valentia i constància, una apassionada de les lletres i de la cultura amb un futur brillant. Sens dubte, el fruit del seu treball en l’àmbit literari va a convertir-se en tot un referent entre el col·lectiu de jóvens, els quals mai han de rendir-se quan es tracta d’aconseguir les seues metes”, assegura l’edil.

Els obstacles que apareixen quan un autor o autora decidix compartir els seus textos amb els altres en format llibre, situació que es complica encara més quan la història relatada està escrita en un idioma estranger, no han sigut un impediment perquè l’almussafenya Sara Ferrando Estarlich, de tan sols 16 anys, haja aconseguit publicar la seua primera novel·la, ‘Afterlife’, una història dirigida principalment al públic adolescent i catalogada en el gènere de la fantasia sobrenatural que reunix en 303 pàgines set relats amb curts, amb estreta connexió, protagonitzats per una família amb tres fills adolescents i una sèrie de fantasmes que apareixen en diferents escenaris d’un poble localitzat a Europa. Amb esta premissa i amb l’anglés com a llengua de comunicació es va llançar a escriure la història que, després de ser publicada per Punto Rojo Libros, ja es troba disponible en els principals punts de venda del nostre país. De fet, el llibre en format paper es pot adquirir en www.puntorojolibros.com i en diferents llibreries i en format digital en Amazon, La Casa del Libro i El Corte Inglés.

Ahir, dimecres 9 de setembre, la jove va ser rebuda en la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes pel regidor de Cultura, Àlex Fuentes, qui la va felicitar per “l’enorme esforç demostrat en tot este procés, que no és senzill, i menys tenint en compte que tot este treball ho ha plasmat en anglés i compatibilitzant-ho amb les obligacions pròpies d’una estudiant d’ESO”. “Sara és un autèntic exemple de valentia i constància, una apassionada de les lletres i de la cultura amb un futur brillant. Sens dubte, el fruit del seu treball en l’àmbit literari va a convertir-se en tot un referent entre el col·lectiu de jóvens, els quals mai han de rendir-se per a aconseguir les seues metes”, assegura l’edil.

Fuentes s’ha interessat per ‘Afterlife’ i pels motius que la van portar a escriure estos relats estretament connectats durant l’any 2019 i es va comprometre amb ella a incorporar alguns exemplars al catàleg de la Biblioteca Pública Municipal perquè la ciutadania tinga accés a ells pròximament. “És important reconéixer i promocionar el talent local a través d’iniciatives com esta, que ajuden a situar en el mapa als creadors i les creadores novells de la població que barallen per introduir-se en els seus respectius àmbits i per fer-se un buit en els sectors culturals”, assenyala el regidor.

La presentació oficial del llibre se celebrarà divendres que ve 25 de setembre a les 20 hores en la sala d’estudi de la Biblioteca Pública Municipal. En l’acte, esta àvida lectora des de xicoteta i enamorada dels idiomes, especialment de l’anglés i de l’alemany, desgranarà les claus ‘d’Afterlife’ i respondrà a les preguntes que formulades per les persones assistents.

Possible lectura de referència en instituts valencians

Ja s’han iniciat contactes amb instituts valencians, el Sanchis Guarner de Silla, l’IES Almussafes i l’Andreu Alfaro de Paiporta, entre altres, perquè l’obra forme part del catàleg de llibres de lectura que seleccionen els departaments d’anglés este curs 2020-2021.

Trajectòria i nous projectes

Sara, que va estudiar l’Educació Secundària Obligatòria en l’IES Almussafes, ha començat este curs 2020/2021 1r de Batxillerat en l’IES Sanchis Guarner de Silla, on es prepararà per a poder entrar en el Grau universitari de Traducció i Interpretació. Després té previst cursar un Màster en Docència. Mentrestant, es troba en ple desenrotllament d’una trilogia escrita en llengua anglesa, que es traduirà també al castellà. El desig de la jove, que apareix en Google com l’única escriptora espanyola novell en llengua anglesa, és poder treballar en l’ONU.