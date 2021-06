Agenda Digital impulsa un Pla Director de Ciberseguretat per a la transformació digital de l’Ajuntament de València

Print This Post

Fuset anuncia el Pla en la visita al centre especialitzat de Telefónica en la Marina

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, acompanyat per diversos membres del personal tècnic municipal, ha visitat hui el Centre de Ciberseguretat de Telefónica Tech en la Marina de València. Aprofitant la visita a este nou centre referent en divulgació, conscienciació i formació en els àmbits de Smart City i Smart Port, entre altres, Fuset ha anunciat l’elaboració per part de Telefónica Tech del Pla Director de Seguretat dels Sistemes d’Informació (PDSSI) del consistori.

L’edil ha explicat que “la millora contínua de la seguretat dels sistemes d’informació és una prioritat en una València que està experimentant una important transformació digital”. Per esta raó “encara que l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) estipule que ha de realitzar-se una auditoria ordinària cada dos anys, des d’Agenda Digital volem avançar amb un nou Pla Director per a accelerar eixa millora contínua que completa la modernització de l’Ajuntament”.

Aplicant l’estàndard ISO 27001 i seguint les directrius de l’ENS, es pretén dissenyar el PDSSI amb què minimitzar els riscos en l’organització, definir les mètriques per a mesurar l’abast dels objectius i determinar les accions a curt, mitjà i llarg termini per a garantir la continuïtat de les operacions. A més, el resultat d’estos treballs permetrà establir, de forma planificada, l’agrupació i descripció de les mesures tècniques, procedimentals i organitzatives que serà necessari implantar en l’organització municipal per a millorar el nivell de maduresa en seguretat.

Fuset ha recordat que “segons l’últim estudi independent de la consultora internacional EY realitzat en 2019, l’Ajuntament de València és l’administració local que presenta major maduresa digital d’Espanya i, juntament amb l’acceleració global de la digitalització provocada per la pandèmia, es requereix de progressos continus en matèria de ciberseguretat”. Igualment, l’edil ha apuntat que València “és una de les primeres grans ciutats a aconseguir el Certificat de Conformitat amb l’ENS per a una Seu Electrònica que, mes a mes, continua polvoritzant tots els seus rècords històrics en tramitació d’instàncies electròniques per part de la ciutadania”.

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica ha agraït els esforços del personal del servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SerTIC) per a la millora continuada dels nivells de seguretat i s’ha mostrat confiat que la sinergia establida amb el Centre de Ciberseguretat de Telefónica situat en la Marina de València “puga ser altament positiva per a l’il·lusionant procés de transformació digital que vivim a València, no sols a l’Ajuntament sinó en el conjunt de la societat”.