Agenda Digital valencianitza les xarxes amb més d’un centenar de nous GIF sobre València i els seus barris

Fuset ha avançat que les imatges estaran disponibles en xarxes com Instagram, Facebook, Twitter i Whatsapp i serviran per promocionar la identitat digital de València

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat hui el llançament de més d’un centenar de GIF i stickers animats sobre la ciutat de València, que des de hui mateix les persones usuàries podran fer servir a les seues publicacions a les xarxes socials. En concret, ja es poden utilitzar stickers de temàtica valenciana que gràcies a la seua ubicació en la gran plataforma GIPHY poden ser utilitzats a les stories d’Instagram, així com pròximament als missatges de WhatsApp i Telegram, les publicacions de Facebook o les piulades de Twitter entre altres xarxes socials.

Fuset ha explicat que “calia reforçar i promocionar la identitat digital de València en unes xarxes que fan servir diàriament centenars de milions de persones en tot el món” i ha destacat que “a les portes de la Capitalitat Mundial del Disseny volem mostrar la creativitat valenciana també des de la tecnologia”.

Les imatges llançades des d’Smart City València han sigut dissenyades per Estudio Menta i a banda de promocionar ferramentes tecnològiques com l’AppValència o la pròpia ciutat intel·ligent destaquen també alguns dels valors de la ciutat com ara la cultura, la festa, la sostenibilitat, la igualtat o la diversitat LGTBI. De la mateixa manera, s’ha aprofitat la iniciativa per llançar un nou sticker dedicat a la Senyera així com alguns altres dedicats a promocionar l’ús del valencià, el xicotet comerç, el reciclatge de residus o l’ús de la bicicleta en la ciutat.

Igualment, s’han creat distintius per a les principals zones verdes de la ciutat, com ara el Parc Central, l’Albufera i el Jardí del Túria, per ser alguns dels espais més fotografiats en xarxes com Instagram. Però el gruix principal dels GIF i stickers -que aniran implementant-se progressivament en totes les xarxes socials- està dedicat a cadascun dels prop de 100 noms de barris, pobles i districtes de la ciutat, en una iniciativa que per a Fuset “reforçarà la identificació de ciutadania i visitants amb València i cadascun dels seus barris i pobles oferint una promoció orgànica d’un valor econòmic incalculable”.

Per a emprar els GIF i stickers no cal realitzar cap descàrrega prèvia. N’hi ha prou amb emprar l’etiqueta SmartcityVLC al motor de búsqueda de GIF de cada xarxa social o les diverses etiquetes temàtiques relacionades amb cadascuna de les imatges. La intenció és ampliar progressivament la biblioteca de GIF per a oferir un ampli catàleg de temàtica valenciana als més de 3.800 milions de persones usuàries que segons les estadístiques fan servir les xarxes socials en tot el planeta.