Agricultura anima a les cooperatives agràries a aprofitar les ajudes destinades a la integració perquè el 64,3% d’aquestes entitats factura menys de 2 milions de euros

El secretari autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero els demana que superen l’atomització i aprofiten les ajudes del pla del Consell per a la modernització del cooperativisme



Afirma, durant la celebració del centenari de la cooperativa de Pedralba, que aquestes entitats han de convertir-se “en la punta de llança de la modernització del sector agrari valencià”

El cooperativisme agrari gaudeix d’una forta implantació en la Comunitat Valenciana amb un total de 365 entitats d’aquesta naturalesa, la qual cosa el converteix en un element central de la vertebració socieconómica del territori.

No obstant això, aqueixa potència emmalalteix de punts febles com la falta de grandària econòmica i una certa feblesa en el capítol corresponent a vendes i comercialització. Tant és així, que la majoria de les cooperatives agràries valencianes, concretament el 64,3% (235 de les 365 existents) facturen menys de 2 milions d’euros, mentre que únicament 4 entitats -és a dir el 1,1% del total- superen els 50 milions en la referida variable.

A aquestes circumstàncies es va referir el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, durant l’acte de celebració del centenari de la cooperativa de Pedralba. Rodríguez Mulero va aprofitar la seua intervenció per a animar a les cooperatives a escometre processos d’integració que permeten incrementar els seus nivells d’eficiència i professionalització i, per tant, els seus volums de negoci, màximament en un context de mercats globals summament exigents.

“El cooperativisme -va assegurar el secretari autonòmic d’Agricultura- no és només un moviment de gran arrelament en la nostra terra, sinó que és també una part fonamental de la solució als problemes del sector agrari”.

Precisament, per a poder afrontar aquests reptes de futur les cooperatives compten amb el valuós suport que suposa el Pla Director del Cooperativisme Agrari Valencià 2017-2023, en el qual s’inclouen ajudes destinades a afavorir processos d’integració, al costat d’una altra mena de mesures de caràcter formatiu per a socis i consells rectors, així com accions col·lectives dirigides a promocionar els productes cooperatius.

Processos en marxa

El citat pla director, elaborat per la conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, està oferint resultats prometedors, ja que ha propiciat la posada en marxa de quatre processos d’integració en sectors tan rellevants com els cítrics, el vi o l’oli. En aquestes iniciatives integradores s’han implicat una trentena de cooperatives i les ajudes de la Generalitat destinades a les entitats participants superen els 2,2 milions d’euros.

“El segle XXI és el segle de la integració cooperativa -va afirmar Rodríguez Mulero- perquè les cooperatives han de ser el motor, la punta de la llança, de la modernització del sector agrari valencià, ja que són empreses que no poden deslocalitzar-se i, per tant, aconseguir la seua viabilitat econòmica constitueix la millor fórmula per a preservar el territori i combatre el despoblament”.

També el president de la cooperativa de Pedralba, Valentín Merino, i l’alcaldessa de la localitat, Sandra Turégano, van expressar durant la commemoració del centenari de l’entitat local, la necessitat d’apostar per la unitat del sector i la millora de la seua eficiència.