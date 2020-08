Agricultura comparteix amb Copal els plans per a evitar que la Covid-19 interferisca en la recollida de la taronja i el caqui

Francisco Rodríguez Mulero, secretari autonòmic d’Agricultura, ha mantingut una extensa reunió amb la nova junta directiva de Copal que presideix Vicente Bomboí des de fa dos mesos. La trobada, afavorida per Antonio García, regidor d’Agricultura d’Algemesí, s’ha celebrat en la seu la cooperativa i ha comptat amb l’assistència de l’alcaldessa Marta Trenzano i del director general d’Agricultura, Rogelio Llanes. Bomboí ha presentat a alguns integrants de la nova junta i ha assegurat que assumeixen els càrrecs amb un projecte a mitjà i llarg termini, però la imminència de la campanya de recollida de la taronja i el caqui i la persistència de les infeccions per Covid-19 han sigut qüestió prioritària.



El president de Copal ha recordat que “la campanya arranca en deu dies”, ha subratllat que “paralitzar la recollida seria catastròfic” i ha volgut saber si està previst fer proves PCR a tots els temporers per a evitar contagis. Rodríguez Mulero ha explicat que la clau per a combatre el virus no passa per les proves massives als treballadors sinó que resideix en “detectar i tindre capacitat d’aïllar” els casos d’infecció que puguen sorgir “perquè no es detinga la producció i per a garantir el bé social més enllà del bé econòmic”.



Rogelio Llanes ha explicat que les proves PCR per a detectar infeccions seran designades des dels centres de salut corresponents d’acord amb criteris de salut pública, en el cas d’Algemesí des de l’Hospital d’Alzira, i ha recordat que els empresaris han de condicionar espais per si calguera aïllar a treballadors estrangers infectats i que la Generalitat correria amb les despeses extraordinàries d’alimentació i neteja si fora necessari.



La condició de treballadors fixos discontinus de la immensa majoria dels recol·lectors habituals en les explotacions agrícoles d’Algemesí redueix les possibilitats de contagi, però Rodríguez Mulero ha insistit que s’han de formar quadrilles estables i que han de compartir els mateixos mitjans de transport per a poder aïllar a grups complets si es detecta algun cas sense necessitat d’interrompre tota la campanya.



Bomboí ha destacat que la nova junta directiva de Copal té vocació de deixar la seua empremta i aposta per impulsar la introducció de varietats de cítrics més rendibles en paral·lel a l’impuls del reg per degoteig i la concentració de parcel·les. També ha sol·licitat la mediació de la conselleria per a desbloquejar l’accés a l’aigua de la Séquia Real del Xúquer en diversos sectors on els camps estan preparats des de fa anys per a regar per degoteig però als quals no arriba l’aigua per falta de canalitzacions.



Rodríguez Mulero ha subratllat com la Llei d’Estructures Agràries, que va ser aprovada per unanimitat al febrer de 2019 per les Corts Valencianes, preveu la cessió de parcel·les per a la seua explotació sense necessitat de vendre la terra per a afavorir la concentració i professionalitzar les explotacions. “En tota Europa o als Estats Units els agricultors són professionals, en cap altre lloc del món es dona el cas del metge que té dues fanecades i que no sap que fer amb elles”, ha il·lustrat el secretari autonòmic.



El director general ha destacat que la Conselleria d’Agricultura disposa de deu milions d’euros per a subvencionar i acompanyar projectes de concentració i professionalització de les explotacions agràries d’acord amb els criteris generals que estableix la nova llei.



Finalitzada la visita a Copal, Toni Garcia, regidor d’Agricultura, ha conduït als responsables de la conselleria al desaigüe de La Cubella per a mostrar-los la urgent necessitat de canalitzar-lo.