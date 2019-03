Agricultura convoca el Pla 2019 d’ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries

Connect on Linked in

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució per la qual la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat el Pla 2019 de les ajudes destinades a la subscripció d’assegurances agràries i que mantenen el seu pressupost de 24,5 milions. Es tracta de fons públics propis destinats a que el preu que paguen els productors agraris per la pòlissa siga menor.

L’activitat agrícola i ramadera treballa amb éssers vius i per tant està sotmesa a inclemències climàtiques, plagues, malalties i diversos problemes que poden causar minvaments importants en la producció. Per això, els productors compten amb les assegurances agràries per a aconseguir una estabilitat en les seues rendes.

La present resolució de convocatòria ve a fomentar la contractació d’aquestes assegurances per a garantir la rendibilitat de les explotacions agràries, sobretot en aquells cultius on l’assegurament no és una pràctica habitual, és el cas de produccions com la de la olivera, l’ametler, o en el sector de la ramaderia. De fet, el foment de l’assegurança agrària és el mitjà que permet en molts casos, la supervivència dels agricultors davant les adversitats climàtiques.

De manera especial, es vol fomentar la contractació de les assegurances agràries en els cultius de secà, sotmesos al risc de l’absència de pluges amb la consegüent afecció a la rendibilitat d’aquestes explotacions agràries.

A més, dins de la política de suport a la qualitat dels productes agroalimentaris, es mantenen les subvencions addicionals, per a les assegurances que emparen produccions incloses en sistemes de protecció de qualitat agroalimentària com: Denominacions d’Origen Protegides (DOP), i Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) i agricultura ecològica (CAECV). També es mantenen les ajudes a les pòlisses associatives, contractades per entitats associatives.

La importància del foment de l’assegurança agrària en el manteniment de les rendes de les persones que es dediquen a la agricultura i la ramaderia és tal que es mantenen els percentatges de subvenció de tots els mòduls, a fi de que el cost del segur no siga cap obstacle per a garantir l’accés de tots a la contractació de l’assegurança agrària.

La present resolució conté els percentatges de subvenció tant base com addicionals, la gestió, control i la convocatòria pròpiament dita. A més, el Consell manté la mateixa línia de continuïtat en relació a l’exercici anterior, a causa del resultat obtingut amb l’estructura actual de la convocatòria.