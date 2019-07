Agricultura convoca per 30 milions d’euros les ajudes a inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aquesta mesura preval la presència de la dona al capdavant de la indústria o en el seu equip de direcció

S’orienta a mitjanes i petites empreses i concedeix entre un 30% i un 40% d’ajuda a fons perdut

La conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, ha convocat per 30 milions d’euros les ajudes a inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Pla de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La convocatòria, la tercera després de les de 2016 i 2017, orientada a les petites i mitjanes empreses, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i pot consultar-se en el següent enllaç: consultar ací.

Aquesta mesura contribuirà a dur a terme la compra o el lloguer de maquinària i equips, l’adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, patents, llicències, drets d’autor i marques registrades. També s’inclouen els costos generals vinculats a honoraris d’enginyers i assessors. Són ajudes que poden arribar fins al 40% de cofinançament si les inversions es realitzen en el territori més rural (territori Leader).

En aquesta mesura es preval la presència de la dona al capdavant de la indústria o en el seu equip de direcció. L’economia social a través de cooperatives, i fins i tot SATs, també és un factor ponderat, i es tenen en compte elements de sostenibilitat, d’eficàcia en el consum energètic, de reducció de l’impacte ambiental, o la disponibilitat de sistemes de qualitat.

També la comercialització de productes distingits amb alguna marca de qualitat, potenciant especialment la producció ecològica. Es valora la comercialització de productes de proximitat que contribuïsquen a reforçar els canals curts de comercialització.

Atés que aquestes ajudes es cofinancen amb fons comunitaris Feader, (així com de l’Administració General de l’Estat i la Generalitat), enguany, coincidint amb el Comité de Seguiment anual del PDR-CV 2014-2020, celebrat el passat 20 de juny, i a petició del representant de la Comissió UE que va participar en la trobada, va ser visitat un dels projectes auxiliats en la convocatòria 2016, quedant de manifest el gran impacte que aquests fons tenen en el desenvolupament de les zones més rurals de la Comunitat.

Cal recordar que en el període de programació 2014-2020 s’han publicat fins hui dues convocatòries. La primera va tindre lloc en 2016, i amb ella es van atendre 156 projectes amb 25 milions d’ajuda per a donar suport a inversions per valor d’uns 80,6 milions. En 2017 es va convocar per segona vegada amb 27 milions d’ajuda, amb els quals es van aprovar 214 projectes que, en el seu conjunt, van implicar inversions pròximes als 93 milions d’euros.

La indústria agroalimentària de la Comunitat Valenciana representa una xifra de negoci d’uns 9.000 milions d’euros a l’any, la qual cosa suposa aproximadament un 8,5% del sector nacional, generant més de 30.000 ocupacions directes i aportant un valor afegit que representa el 9% nacional.