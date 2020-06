Agricultura destina 6,5 milions d’euros a finançar projectes de modernització de regadius

L’objectiu és augmentar la rendibilitat de les explotacions de regadiu al mateix temps que es contribueix a l’eficiència en el consum



La convocatòria subvenciona obres de reutilització, automatització de reg, dessalinització o instal·lacions de reg localitzat







La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural destina 6.495.000 euros a finançar projectes de modernització de regadius proposats per les Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana.



Aquestes ajudes, convocades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s’emmarquen en el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 i tenen per objecte incrementar la rendibilitat de les explotacions de regadiu, al mateix temps que es disminueix el cost del cultiu, el consum d’aigua i la contaminació.



La convocatòria subvenciona obres de reutilització, automatització de xarxes de reg, dessalinització per a reg d’aigües depurades o instal·lacions de reg localitzat, així com actuacions destinades a desenvolupar sistemes de fertirrigació comunitària, a executar millores en xarxes primàries o a facilitar la implantació de sistemes per a incrementar la capacitat d’embassament, entre altres.



El cost total de les operacions projectades per les comunitats de regants serà finançat en un 70% per aportació pública, que correspon a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. El 30% restant serà aportat per les comunitats de regants.



Amb aquest tipus d’ajudes, la Conselleria d’Agricultura demostra la seua voluntat per fomentar la millores en les xarxes de reg per a fer realitat la utilització d’aigua de manera racional i la seua aplicació en el camp amb la finalitat de desenvolupar una agricultura sostenible i que permeta una millora progressiva de la qualitat de vida dels regants així com de la competitivitat dels productes agrícoles.



Tal com contempla la resolució publicada en el DOGV, consultar ací, les entitats de reg deuran ara lliurar a la conselleria els projectes candidats a ser seleccionats per a rebre el finançament i ser desenvolupats. El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a partir del 26 de juny.