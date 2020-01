Agricultura estableix, a instàncies de LA UNIÓ, ajudes per a compra d’animals i reparació en granges per catàstrofes naturals com la DANA de setembre i la recent borrasca Gloria

Connect on Linked in

S’amplia fins al 15 de febrer el termini per a presentar les ajudes a la millora de la competitivitat de les explotacions ramaderes

Conselleria d’Agricultura és sensible a esta petició i ho publica hui al DOGV

La Conselleria d’Agricultura, a través de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha atès les peticions de LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders d’establir ajudes, dins de les ja existents per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, per a la reparació de les granges i la compra d’animals a fi de restablir i millorar el potencial productiu fins al nivell existent abans que es produïren desastres naturals o fenòmens climàtics adversos assimilables, com és el cas del temporal de la DANA de setembre o la recent borrasca Glòria.

En aquest sentit, hui s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 29 de gener per la qual es modifica la convocatòria d’aquestes ajudes exclusives per a les empreses ramaderes, i en la qual contempla – tal com va sol·licitar LA UNIÓ- la relació d’inversions que es poden sol·licitar, així com la compra d’animals de producció i reproducció exclusivament en el cas d’empreses ramaderes afectades per la DANA o la borrasca Gloria, per a tindre el potencial productiu existent abans que es produïren aquests fenòmens climàtics adversos.



Així mateix, la Resolució contempla una altra de les peticions de LA UNIÓ com és l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds de les ajudes a la millora de la competitivitat de les explotacions ramaderes perquè les persones afectades tingueren el suficient temps d’analitzar les inversions a realitzar i poder presentar la corresponent documentació. El termini final de registre de les sol·licituds ha quedat fixat el 15 de febrer, a pesar que inicialment des de LA UNIÓ s’havia sol·licitat un mes més a partir del 31 de gener.

Cal assenyalar que el passat 2 de gener LA UNIÓ va remetre un escrit a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, perquè s’incloguera la reposició d’animals morts en les ajudes per a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les empreses ramaderes, actualment en període de sol·licitud, i que van patir pèrdues a conseqüència dels efectes del temporal de pluges, fenòmens costaners i vents -DANA- que va afectar entre l’11 i 14 del passat mes de setembre, fonamentalment a explotacions de la Vega Baja i La Costera.

El 23 de gener va tornar a repetir la mateixa petició per a la borrasca coneguda com a Glòria, que va ocórrer entre els dies 19 i 22 de gener, amb un efecte directe en les explotacions ramaderes, principalment de les zones d’interior del nord de Castelló i que han provocat danys considerables en les construccions, sobretot per la caiguda dels sostres a conseqüència del pes de la neu acumulada.





LA UNIÓ agraeix la sensibilitat i el treball realitzat per la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a publicar d’urgència aquesta modificació de les ajudes que poden beneficiar a les persones afectades. Com a aspecte negatiu, LA UNIÓ també va demandar un ampliació de la partida pressupostària destinada a aquesta línia en un milió d’euros per a cobrir les necessitats tant dels afectats per aquesta última tempesta com per la DANA, que finalment no s’ha tingut en compte, per la qual cosa es continua amb una quantitat de 980.000,00 € que es correspon amb el 70% de l’import de la línia pressupostària de l’any 2019.