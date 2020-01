Agricultura i Transició Ecològica convoca ajudes per 3 milions d’euros a projectes de formació i millora de la producció pesquera i diversificació aqüícola

Les subvencions de dinamització de la pràctica pesquera i protecció de comunitats marítimes-costaneres ascendeix a 7 milions per al període 2020-2023







La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha aprovat la convocatòria d’ajudes per un import de 3 milions d’euros, en 2020, per a finançar projectes d’ordenació i millora de la producció pesquera, la promoció i diversificació aqüícola així com la formació marítima-pesquera.



Les subvencions es reparteixen en sis línies pressupostàries i ascendeixen a un total de 7 milions d’euros d’import màxim per al període 2020-2023.



“L’objectiu d’aquestes ajudes és fomentar la dinamització de la pràctica pesquera dins del territori de la Comunitat Valenciana, afavorir la protecció i fer valdre l’activitat marítima-pesquera per a l’economia i el desenvolupament social de les comunitats costaneres”, ha explicat la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.



Per partides la de major quantia està destinada a la professionalització i a la promoció en diversificació aqüícola i pesquera amb 2,1 milions d’euros en 2020. Aquestes inversions s’integren dins del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i poden arribar fins a un total de 4.198.113 euros entre 2020 i 2023.



Destaquen, així mateix, les inversions per damunt dels 2,3 milions d’euros per a projectes de desenvolupament local participatiu articulats pels Grups d’Acció Local de Pesca (GALP).



Foment de l’ocupació, desenvolupament econòmic i sostenible, conservació del patrimoni i promoció de l’activitat pesquera en la identitat del territori són algunes de les línies mestres d’aquestes iniciatives.



Mollà ha assenyalat que aquestes ajudes “responen directament als projectes i a les exigències plantejades pel sector: confraries, societat civil, i governs locals de municipis costaners per a dur a terme accions que permeten la pervivència de l’activitat i del seu patrimoni cultural i natural associat”.



La consellera ha subratllat, a més, “la connexió” de la Comunitat Valenciana amb la mar i amb la pràctica marítima-pesquera, motivada pels 518 km de longitud de costa i pels més de 275.000 llocs de treball vinculats a la ‘Economia Blava’.