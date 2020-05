Agustín Ferrer, elegit nou president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA)

Connect on Linked in

El degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira (ICA Alzira), Agustín Ferrer Olaso, ha sigut elegit nou president del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats (CVCA), en el ple telemàtic celebrat ahir a la vesprada, que ha comptat amb la participació de tots els consellers i conselleres de la institució.

Agustín Ferrer, advocat amb una llarga trajectòria en l’exercici professional, està al capdavant del Col·legi d’Advocats d’Alzira des de gener de l’any 2019, càrrec que li va portar a ser conseller de la institució que des d’ara presideix. Així mateix, és conseller del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) i Àrbitre del Consell Valencià de Cooperativisme. Ferrer és especialista en Dret Cooperatiu i, pel que fa a l’àmbit de la docència, ha sigut professor a l’Escola de Practica Jurídica i l’Institut Valencià de Seguretat.

Agustín Ferrer ha volgut agrair als membres del Consell la confiança depositada en la seua persona per a encapçalar la institució que representa a l’Advocacia de la Comunitat. “Una decisió que m’honra a la meua com a persona i professional, i que també suposa un reconeixement per al Col·legi d’Advocats d’Alzira que dirigisc com a degà”, afirma el nou President del Consell Valencià de Col·legis d’Advocats.

Ferrer ha sigut triat per unanimitat del Ple i succeeix així en el càrrec al seu predecessor, Antonio Esteban. El CVCA ha agraït a Esteban la seua labor i treball durant l’últim any en què ha estat al comandament de la institució.

El nou President del CVCA comença el seu mandat amb uns objectius molt clars, entre els quals es troba, treballar perquè l’Advocacia valenciana ocupe el lloc que li correspon en les institucions i en la societat civil. “L’Advocacia, sens dubte, tindrà un paper molt important després de l’estat d’alarma. Estarem a l’altura, acompanyant a la ciutadania, defensant els seus drets i llibertats, en uns moments en els quals la litigiosidad serà molt important”, ha assegurat Ferrer. El President del CVCA ha aprofitat per a reivindicar que els advocats i advocades siguen escoltats en la presa de decisions referents a l’àmbit judicial, “perquè només així podrem fer efectiva la defensa dels drets de la ciutadania a la qual feia referència”.