Ahir es presentava la quarta edició d’Este Comerç Sona a Art

El Saló Noble de l’Ajuntament d’Alzira, acollia ahir la presentació de la campanya de la regidoria de Comerç, Este Comerç Sona a Art.

Esta iniciativa es porta a terme conjuntament amb l’Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca (ACAPIVAIC), aprofitant que octubre és el mes que acull el Dia de l’Artista.



A l’acte van assistir l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, la presidenta d’ACAPIVAIC, Ana Auñón, així com altres membres de la mateixa, l’autor que exposa a l’Ajuntament, Bernardo Vidal i representants de l’Associació de comerciants entre altres.



“La idea és convertir la nostra ciutat per uns dies en una gran galeria d’art i que qualsevol persona que vaja a un comerç puga vore la riquesa de la creativitat i producció artística dels nostres pintors i pinteres. L’objectiu es buscar la transversalitat i unir art i comerç” assegura l’alcalde i responsable d’Idea, Diego Gómez.



Enguany se celebra la 4ª edició d’una campanya que ha anat creixent cada any. Des dels 47 comerços que s’iniciaren com a expositors en 2016 als 85 de l’edició de 2019, una dada reveladora de l’interés del nostre comerç per recolzar iniciatives culturals i de crear sinèrgies amb diferents àmbits de la nostra ciutat.



Per la seua banda, Ana Auñón, artista i presidenta de l’Associació Cultural d’Artistes Plàstics i Visuals d’Alzira i Comarca ha volgut agrair l’acollida de la campanya i ha manifestat “Ens vam inspirar en el gran artista alzireny Teodor Andreu i estem gratament sorpresos de l’altíssima participació”

Recorda que des d’ahir i fins el 13 de octubre, els comerços de la Ciutat formaran una ruta artística on, visitants, compradors i el públic interessat podran visitar les obres dels artistes exposades als aparadors d’Alzira.

Pots trobar tota la informació de la campanya a https://www.idea-alzira.com/comer-sona-art