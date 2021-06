Ahir es van atorgar els diplomes als participants de Cartes a malalts de Coronavirus a Alzira

Connect on Linked in

La vesprada d’ahir dimarts 1 de juny va tindre lloc l’acte de lliurament de diplomes als participants en l’activitat de l’Escola de Formació de Persones Adultes (CPFPA), Enric Valor “CARTES PER ALS MALALTS DE CORONAVIRUS”, dins dels premis d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira 2020.

Es tracta d’un acte senzill en el qual es va lliurar la menció especial a l’alumnat del grup de Neolectors-2 del CPFPA Enric Valor per la seua participació en el projecte educatiu CARTES PER ALS MALALTS DE CORONAVIRUS, presentat a estos premis per la seua professora, Marina Ballester Camarasa. A l’acte va assistir la regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo Palomares.

Donada la situació de pandèmia que encara estem vivint i per respecte a les mesures sanitàries vigents, l’acte de lliurament dels Premis d’Innovació Educativa Ciutat d’Alzira 2020 no es va poder fer, com és costum, el novembre de 2020 i s’hagué d’ajornar fins a la vesprada d’ahir per a poder celebrar l’acte.

Premis d’Innovació Educativa 2020

La convocatòria està organitzada per l’Ajuntament d’Alzira i la fundació Bromera i es dirigix al personal docent de centres educatius d’Infantil, Primària, Secundària, Educació Especial, Formació de Persones Adultes o Ensenyances Especialitzades de qualsevol població de la Comunitat Valenciana. Es tracta de dos premis, el XXII Premi d’Experiències d’Innovació Educativa i el XV Premi d’Experiències de Foment de la Lectura «Ciutat d’Alzira» 2020.