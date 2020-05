Aimplas porta endavant una màscara reutilitzable i de filtres reemplaçables i uns test ràpids i econòmics.

Print This Post

El Consell ha presentat els 41 projectes finançats per la Conselleria d’Innovació a través d’una convocatòria llançada per la AVI i a la qual es van presentar unes 300 propostes.

L’empresa AIMPLAS ha vist aprovats dos dels tres projectes que va presentar.

S’està treballant en el desenvolupament d’una tècnica diagnòstica ràpida, econòmica i eficient, basada en la modificació de nanopartícules d’or per a detectar anticossos del covid-19 o bé el seu antigen.

A més s’està duent a terme un estudi de viabilitat per a poder fabricar mascaretes amb filtres intercanviables a través de processos d’injecció.

L’impacte esperat amb els tests és contribuir al diagnòstic dels contagis de manera eficaç i ràpida amb un menor cost econòmic, i poder realitzar milions de test per a identificar i aïllar a contagiats i pacients asimptomàtics per a evitar el repunt de contagis.

A més han sol·licitat al centre tecnològic la col·laboració en la producció de filaments 3D d’ABS per a la impressió de diferents tipus de materials com a vàlvules, mascaretes, etc.