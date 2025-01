La classificació per aire: una tecnologia clau per a la sostenibilitat alimentària

Nous ingredients alternatius per a una alimentació més saludable i ecològica

La tecnologia de classificació per aire representa un avanç significatiu per a l’obtenció de nous ingredients que combina innovació tecnològica i sostenibilitat.

En el marc del projecte AIRPROT, integrat dins de l’Estrategia d’Especialització Intel·ligent i finançat per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, AINIA ha desenvolupat nous ingredients alternatius i sostenibles a partir d’una tecnologia clau: la classificació per aire. Gràcies a aquest procés, s’han pogut separar fraccions riques en proteïnes d’altres components com midons i fibres, obtenint ingredients funcionalitzats a partir de matèries primeres sostenibles i locals.

Amb aquests nous ingredients, s’han elaborat smoothies proteics i magdalenes d’algorroba riques en fibra, demostrant el potencial d’aquestes matèries primeres en la creació de productes alimentaris més saludables i respectuosos amb el medi ambient.

Productes funcionals i sostenibles

S’ha investigat el potencial de diverses matèries primeres com l’atràmec, l’algorroba, lleguminoses com la fava, el cigró i la llentilla roja, així com cereals com l’arròs. Aquestes fonts, majoritàriament cultivades a la regió mediterrània, es caracteritzen pel seu baix impacte ambiental i alt valor nutricional. Mitjançant la classificació per aire, s’han obtingut nous ingredients que han sigut validats en productes com smoothies proteics fets amb arròs i okara (un subproducte de la producció de begudes de soja) i magdalenes d’algorroba.

Innovació sostenible per al futur alimentari

El desenvolupament d’ingredients innovadors, sostenibles i d’alt valor nutricional no sols representa un pas endavant en la tecnologia alimentària, sinó que també aporta solucions concretes als reptes de sostenibilitat del sector. La integració de proteïnes alternatives i la valorització de subproductes agroalimentaris permeten la creació d’aliments innovadors que afavoreixen una alimentació més saludable i sostenible. Amb aquests avanços, AINIA reforça el seu compromís amb la recerca i el desenvolupament de solucions per a una indústria alimentària més eficient i respectuosa amb el medi ambient.