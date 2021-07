AINIA i AVA-ASAJA presenten tecnologies per al diagnòstic de cultius en temps real

Print This Post

En la la Finca Sinyent es va organitzar una jornada demostrativa sobre els resultats del projecte CERES

AINIA amb la col·laboració d’AVA-ASAJA, va organitzar en la la Finca Sinyent de Polinyà del Xúquer, una jornada demostrativa sobre els resultats del projecte CERES, en el qual s’ha desenvolupat tecnologies per a detectar malalties, plagues i danys en cultius en temps real.

Es va presentar la unitat compacta de processament de dades desenvolupada. Unitat que pot embarcar-se tant en vehicles autònoms, com en vehicles autònoms terrestres i maquinària agrícola, i que permet el diagnòstic en temps real i mostrar-lo a través de representacions de realitat augmentada.

A més, també es va poder observar els components que s’han emprat basats en tecnologies fotòniques per a la captació de dades agronòmiques (físics i químics) i Intel·ligència Artificial per a l’anàlisi de les dades captades.

L’Agricultura de Precisió (AP) suposa l’ús de tecnologies avançades per a un estudi i caracterització de les parcel·les, amb la qual obtindre informació detallada i específica sobre les plantes i cultius. Aquesta informació ajuda a la presa de decisions per a generar recomanacions d’actuació, mecanització i automatització d’operacions agrícoles, com l’ajust dels nutrients a les necessitats de la planta, l’aplicació eficient de tractaments fitosanitaris o la collita selectiva.