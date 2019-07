Aitana arriba als Concerts de Vivers de València per a presentar el seu àlbum de debut, Spoiler

El disc recull els seus primers èxits i singles com “Nada sale mal” i “Con la miel en los labios”

La cantant recordarà els temes que la van fer popular en Operación Triunfo

Aquesta actuació obri l’última setmana del festival

Els Concerts de Vivers de la Gran Fira de València van viure durant la setmana passada les actuacions d’Andrés Calamaro, Ketama, Dulce Pontes, Alfred García i Iseo & Dodosound, entre d’altres artistes. Ara, el festival que se celebra als Jardins del Real afronta les últimes tres cites musicals. La primera tindrà lloc demà mateix, dimarts 23 de juliol, amb la presència de la cantant Aitana.



Nascuda a Barcelona en juny de 1999, la vocalista sempre ha tingut la música entre les seues passions. Així, quan era una xiqueta va començar a rebre classes i va adquirir nocions de piano, solfeig i cant coral. El seu talent va quedar reflectit en les versions que gravava i penjava a la xarxa i, també, en algunes sessions d’estudi que un familiar li va regalar quan va fer 15 anys. Finalment, el seus pares la van encoratjar a participar en els càstings de l’edició que suposava el retorn d’Operación Triunfo en 2017.



Ràpidament, Aitana es va convertir en una de les preferides de l’audiència d’aquest talent show. La seua lectura de “Bang Bang” de Jessie J li va valdre entrar en l’Acadèmia amb l’aval del jurat i cançons com “No puedo vivir sin ti” de Los Ronaldos i “¡Chas! Y aparezco a tu lado” d’Álex y Christina van ser escollides pel públic com les seues millors interpretacions. En febrer del 2018, el concurs va celebrar la final on la catalana va quedar segona després de rescatar el mencionat tema de la cantant britànica.



Tanmateix, el gran èxit de l’artista durant la seua estada en Operación Triunfo va ser “Lo malo”, en el qual col·laborava la seua companya de l’AcadèmiaAna Guerra. El tema va servir perquè ambdues participants s’aproximaren a la música urbana amb arrels llatines. Malgrat quedar tercera classificada en la gal·la d’elecció de la cançó per a Eurovisió 2018, la composició va ser número 1 en vendes digitals i en els serveis d’escolta en línia. Però “Lo malo” no va ser l’únic tema que va defensar Aitana per a anar al certamen europeu de la cançó. Així, “Arde” va quedar en segona posició per darrere de “Tu canción”, interpretada per Amaia i Alfred García.



Unes setmanes després d’acabar Operación Triunfo, la barcelonina va editar el single “Teléfono”, que es va convertir en un dels èxits de l’estiu de l’any passat. I en novembre veia la llum l’EP Tràiler, on es podien escoltar temes com “Stupid”, “Mejor que tú” o “Vas a quedarte”. Totes eixes composicions també formen part del repertori d’Spoiler, primer llarga durada d’Aitana publicat el passat mes de juny i que posarà de llarg demà dimarts en els Concerts de Vivers de València.



L’anomenat Play Tour va arrancar el 22 de juny a Múrcia i recorrerà tot l’Estat durant els pròxims mesos. En les seues actuacions, Aitana dóna mostra de la barreja d’estils que caracteritzen la seua carrera: melodies pop amb pinzellades de música urbana, anglo i melòdica. D’aquesta manera, es combinen moments energètics i dinàmics amb altres més emotius. A més, no falten els seus èxits i un recordatori de les composicions que va interpretar en Operación Triunfo. Per acabar, cal ressaltar que l’espectacle compta amb cuidades coreografies amb un cos de ball, un vestuari exclusiu i potents jocs de llums perquè el públic gaudisca d’una experiència completa.



Entrades a la venda

Les últimes localitats per a l’actuació d’Aitana en els Concerts de Vivers de demà dimarts, 23 de juliol, es poden adquirir en El Corte Inglés des de 41,80 euros.



Les taquilles es posaran en funcionament a les 19:00 i les portes del recinte s’obriran a les 19:30. Està previst que el concert comence a les 22:00 hores.



Els Concerts de Vivers són una iniciativa de l’Ajuntament de València amb la col·laboració de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) i el patrocini d’Amstel.