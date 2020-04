Així lluita l’Ajuntament de València contra la violència de gènere en època de coronavirus

Connect on Linked in

La regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha anunciat que demà comença una campanya municipal per a lluitar i previndre la violència de gènere durant la quarantena del COVID-19.



“La campanya busca sensibilitzar a tota la població sobre una qüestió que ens preocupa i per la qual cal més implicació per part de la societat en general. Es tracta de no carregar tota la responsabilitat de la denuncia sobre la persona maltractada. Per este motiu, el concepte més important que destaca esta campanya és l’empatia. A més, hem buscat un concepte potent que destaca la línia de l’anterior campanya ‘Fora de lloc’”, ha explicat la regidora Beamud.



“En este sentit, hem buscat transformar la implicació de la societat front al COVID-19 en implicació contra la violència de gènere durant la quarantena pel coronavirus amb una sèrie de frases que impliquen a tots i totes”, ha detallat Beamud



Així, la campanya adverteix que “mentre les estadístiques del virus COVID-19, que ens ha paralitzat en tots els sentits, són la nostra màxima preocupació, hi ha un altre problema que s’estén imparable i l’hem de frenar”. D’esta manera la campanya continua dient “front a la violència de gènere: No sigues còmplice, no et llaves les mans. No et calles. Acurta la distancia amb les víctimes i ajuda-les. Davant qualsevol comportament sospitós, eres la veu de qui no pot parlar. Front a la violència de gènere, Implica’t”.



La gràfica de la campanya utilitza colors potents i una tipografia amb un marcat pes visual que aporta força i contundència al missatge. A més, les formes gràfiques reforcen i donen moviment al missatge. “Es tracta de captar l’atenció i implicar a tota la ciutadania en un problema tan important com la violència masclista”, explica Beamud.



La campanya compta també amb una peça audiovisual que inclou una veu femenina amb un to neutre i una música d’ambient hip-hop. L’aspecte visual estarà conformat per imatges de la ciutat buida, amb elements urbans publicitaris sobre els quals apareixen els missatges de forma animada per a aportar-li sensació de realitat. La campanya, realitzada per Democràcia Estudio, tindrà espai en diferents mitjans i formats, com la ràdio, la premsa escrita i digital, la televisió o les xarxes socials i webs municipals.



“Les relacions entre homes i dones han de ser igualitàries, i des de l’Ajuntament de València treballem, colze a colze amb tota la societat, en erradicar la violència masclista, perquè no podem tolerar situacions violentes a causa de la desigualtat de gènere. Per això, cal en primer lloc atendre a les víctimes, i tractar d’erradicar qualsevol tipus de violència masclista implicant a tota la societat en la denuncia. A més, en una situació de confinament com la que vivim, esta campanya és vertaderament important per a lluitar contra el risc que estos casos queden encara més invisibilitzats”, ha explicat la regidora Beamud.