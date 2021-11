Així serà el nou centre per a persones amb diversitat funcional de Xirivella

Connect on Linked in

Tindrà díhuit dormitoris, tres menjadors, servei mèdic, de fisioteràpia, de rehabilitació… distribuïts en tres blocs dissenyats per a incentivar l’autonomia dels seus residents

El Ple Municipal va aprovar aquest dijous per unanimitat la memòria tècnica i econòmica per a la construcció d’un centre de diversitat funcional a Xirivella, l’adhesió al Pla Convivint i la sol·licitud de la delegació de competències a la Generalitat Valenciana per a la construcció de la infraestructura. La nova residència, que s’inclou dins del Pla d’Infraestructures de Serveis Socials que ha impulsat la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, estarà situada al carrer Llevant UD, al costat del Centre Jove, i ocuparà una extensió de 3.070,25 metres quadrats.



L’equip d’arquitectura del consistori ha elaborat la memòria tècnica i econòmica en la qual s’estableixen les bases del futur centre. L’edifici tindrà una planta en forma de pinta el bloc principal de la qual, on se situaran les dependències comunes, connectarà a cota zero amb les residències individuals dels trenta-sis usuaris per als quals té capacitat el centre. Aquest disseny ha sigut pensat per a incentivar l’autonomia, independència i desenvolupament personal dels residents.



L’alcalde Michel Montaner va recordar davant el Ple el “treball seriós” realitzat entre la passada legislatura i l’actual per a aconseguir una infraestructura d’aquest calibre, que complementarà la funció que ja realitza el Centre Ocupacional. “La futura residència per a persones amb diversitat funcional atén la població més necessitada d’ajuda i afecte”, assegura Montaner. “El progrés no és just si no es reparteix equitativament entre totes les persones que componem la societat”, afig l’edil.



El centre tindrà díhuit dormitoris dobles, tres sales d’estar-menjador, una per cadascun dels blocs, tres sales de consulta, un despatx de fisioteràpia, un altre metge i un altre de rehabilitació, a més de tres estades per a realitzar tallers i una àmplia cuina. Totes les instal·lacions estaran connectades amb l’exterior gràcies als set patis que tindrà la construcció, que garanteixen una bona ventilació i il·luminació de tot el recinte. També hi haurà un aparcament per a treballadors i visitants.



La construcció d’aquestes instal·lacions té un pressupost màxim de cinc milions d’euros, que inclou la redacció del projecte i les obres. Una vegada formalitzada la cessió de competències per part de Conselleria, l’Ajuntament traurà a licitació la redacció del projecte i posteriorment de les obres per a adjudicar el contracte i començar la construcció de l’edifici.