Ajornada la 35a Trobada de Centres en Valencià de la Ribera

L’Ajuntament d’Alzira, mitjançant les regidories de Cultura i Educació, i Escola Valenciana han acordat ajornar la realització de la 35a Trobada de la Ribera prevista per al dia 26 d’abril i programar-la per al primer trimestre del curs 2020-2021.



El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha manifestat: “Celebrar esta trobada a Alzira, enguany que complíem 25 anys de la primera, ens ompli de ganes i il·lusió. Tenim plena confiança que podrem celebrar-la com cal quan la situació passe i donar suport al valencià a les nostres aules”.



L’intens treball realitzat per la comissió organitzadora de la 35a Trobada d’Alzira i per les comunitats educatives comarcals al llarg dels últims mesos queda ajornat de moment. “Fins que resolem què fer, com fer-ho i quin dia, hem d’aparcar la trobada, però una cosa és segura: el fruit de l’esforç de tantes persones no se’ns escolarà entre els dits i, finalment, la farem”, assegura Joan Cortés, president de la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera.



També la regidora d’Educació, Maria Calvo, ha comentat: “Continuarem treballant pels nostres xiquets i xiquetes. Les trobades són un lloc de trobada de les famílies per a gaudir amb els tallers, les activitats i actuacions. El canvi de data no farà que des de l’Ajuntament perdem les ganes de passar-ho bé”.



Per la seua banda, Escola Valenciana ha comunicat que “per força major ens veiem obligats a ajornar la 35a Trobada per a després de l’estiu, com la resta de Trobades d’Escola Valenciana, i la celebrarem com un gest que proclame que les comunitats educatives i les entitats socials han recuperat la normalitat acadèmica i que continuem reivindicant, com diu l’eslògan, “Arrels de vida, llavors de futur”, un model educatiu que ens ajuda a repensar el món, a aconseguir que les persones siguen les protagonistes de les seues vides i promoure una cultura que ens humanitza i ens permet construir un futur més just i solidari”.



Pel que fa als treballs presentats per a participar en el premi Sambori de la Ribera, queden custodiats per l’organització, tot i que els diferents jurats no han tingut ocasió de reunir-se per fer-ne la deliberació. En este sentit, s’ha decidit ajornar l’acte de lliurament del premi Sambori de la Ribera, previst per 23 de maig al Gran Teatre d’Alzira, fins que la situació es normalitze. Es comunicaran les noves dates i convocatòries i llocs quan la situació d’emergència ho permeta.



Des de l’organització també s’ha volgut expressar l’agraïment a les AMPA i als centres educatius, a les entitats socials i culturals, per la seua col·laboració. Així com felicitar el professorat, les mares i els pares i els alumnes que, a pesar de les condicions dures del confinament preventiu, fan un sobreesforç perquè el model d’aprenentatge telemàtic funcione amb la major eficiència possible.