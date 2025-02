Ajuda urgent per als agricultors afectats per les riuades

Nova línia d’ajudes per als agricultors afectats

Més inversions per recuperar el sector agrari

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat una nova línia d’ajudes de 5,3 milions d’euros per als agricultors afectats per les riuades. Aquesta iniciativa està destinada a productors d’arròs que no podran cultivar en 2025, així com a explotacions hortícoles, herbacis i vivers.

Les ajudes, amb un màxim de 42.000 euros per beneficiari, aniran dirigides a explotacions amb una pèrdua agrícola d’almenys el 30 %. Està previst que es resolguen abans del 30 de juny per agilitzar els pagaments.

Mazón ha destacat que aquesta línia s’afegeix als 70 milions d’euros mobilitzats fins ara per recuperar explotacions agrícoles i ramaderes.

Entre altres mesures, la Generalitat ha destinat 20 milions a infraestructures de regadiu, 3,5 milions a reposició d’animals i més de 21 milions a la millora de camins rurals. A més, ha reclamat al Govern d’Espanya que incloga 99 municipis afectats en els seus decrets d’ajudes.