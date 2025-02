Ajudes en matèria d’inundabilitat a través d’Aigües de València

El Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic visita Alzira per avaluar els danys de la DANA

Alzira rebrà més d’1,5 milions d’euros per reparar infraestructures del cicle de l’aigua afectades per la DANA

El Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic arran les passades inundacions per motiu de la DANA, va adoptar mesures urgents per a l’impuls del pla de resposta immediata, reconstrucció i rellançament davant els danys causats per la DANA en diferents municipis entre el 28 d’octubre i el 4 de novembre de 2024.

L’Ajuntament d’Alzira ha demanat subvencions mitjançant l’empresa concessionària Aigües de Valencia S.A per a reparar els danys a les diferents fases del cicle de l’aigua urbana.

El passat dijous 30 de gener els tècnics del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic junt al regidor d’Obres i Infraestructures Públiques, Vicent De La Concepción, van visitar els diferents punts importants en el cicle de l’aigua urbana a Alzira per comprovar de primera mà els danys causats per la DANA.

Al cicle del sanejament els danys majoritaris foren als col·lectors residuals, l’obstrucció a imbornals domiciliaris i diferents danys estructurals per la necessitat de neteja i desembossament als que foren sotmesos. En esta línia es va a realitzar una important inversió per garantir seguretat front a les possibles inundacions provocades pels efectes meteorològics adversos, a la zona Nord d’Alzira.

Amb una estimació de més d’1.124.000€ van a reparar-se i renovar-se tots els imbornals afectats i obstruïts per causa de la DANA, però un dels elements més importants d’esta ajuda serà la instal·lació de comportes anti-retorn a les eixides dels col·lectors pluvials al riu Xúquer. Estes comportes evitarien que l’aigua de riu entrara pels imbornals a les diferents zones d’Alzira quan no poden desaiguar al riu perquè el seu cabdal és elevat.

A la fase de depuració, s’ha demanat una ajuda per a les obres de condicionament i reparació de l’EDAR, situat prop de la ITV d’Alzira, per un valor de 200.000€. Recordem que esta zona va patir danys en els equips electrònics.

Per últim, a la fase d’abastiment la xarxa d’aigua potable va patir fuites i causaren danys a equipaments electromecànics i instrumentació. Esta ajuda, valorada en 218.000€, permetrà reparar els equipaments, realitzar diferents anàlisis extraordinaris ordenats per l’Autoritat Sanitària per la potabilitat de l’aigua, fer una campanya de xoc per trobar les fuites de l’aigua i finançar els treballs realitzats posteriorment als dies de la DANA que garantiren l’aigua potable al municipi.