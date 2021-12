Ajudes Pla Resistir Alaquàs

Connect on Linked in

Un total de 275 persones autónomes i micropimes d’Alaquàs han rebut aquestes ajudes creades per recuperar el teixit econòmic i productiu del municipi

L’Ajuntament d’Alaquàs junt amb la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, a través del Pla Resistir Ajudes Parentesis, han concedit un total de 275 ajudes econòmiques a persones autónomes i micropimes de la localitat afectades per les conseqüències de la Covid, amb un import total de 615.185,00€.

Cal recordar que a la primera convocatòria de les Ajudes Paréntesi s’atorgaren un total de 122 subvencions per un import de 277.640,49€, i a la segona fase de les Ajudes dotada amb l’excedent de la primera a més d’un complement de recursos municipals s’han abonat 337.544, 51€ amb la finalitat d’abastar aquells sectors productius especialment afectats per la pandèmia del sector comercial i ensenyament entre altres i recollir aquelles empreses dels sectors hostaleria i cultura provinents de la primera convocatoria amb seu social en Alaquàs, que havíen quedat exclosos de rebre l’ajuda en altres municipis per raó del domicili fiscal.

L´Ajuntament d’Alaquàs que ha oferit el servei de gestió de la tramitació, orientació i recolçament a les persones interessades per tal de garantir l’accés a aquestes ajudes, també ha impulsat altres accions de caràcter social, econòmic, sanitari i tributari destinades a reduir i controlar els efectes de la pandèmia sobre la població com per exemple, l’eliminació per segon any consecutiu de la taxa per ocupació de la via pública per a l’hostaleria i les mesures relatives al mercat ambulant amb la bonificació de 100% de la tasa del primer quadrimestre del 2021.