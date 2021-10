Ajuntament d’Almussafes, empreses i sindicats exigeixen a la Generalitat Valenciana una solució ràpida als problemes dels seus polígons

Connect on Linked in

Sol·liciten una reunió conjunta amb l’administració autonòmica per a concretar les inversions a realitzar

El Consistori va remetre a la Conselleria de Política Territorial un informe de solucions per a evitar inundacions i encara no ha obtingut una resposta concreta

L’Ajuntament d’Almussafes, l’Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), les Juntes de les Entitats de Gestió i Modernització (EGM) dels polígons Joan Carles I i Nord i UGT-FICA reclamen a la Generalitat Valenciana una resposta “urgent” als problemes d’inundabilitat existents en les àrees industrials del municipi. Asseguren que des que el Consistori va remetre l’estudi amb les deficiències i les infraestructures necessàries per a reduir el risc d’inundacions cap departament de l’administració valenciana ha assumit la seua responsabilitat en l’assumpte. Ara, davant l’arribada de la temporada de pluges, aquests col·lectius redoblen la seua pressió i sol·liciten “una cita urgent” amb les tres conselleries implicades per a avançar en la resolució d’aquest tema. Empreses, sindicats i executiu local no descarten iniciar mobilitzacions en cas de no rebre resposta.

Comença una nova temporada de pluges a València i l’Ajuntament d’Almussafes, l’Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), les Juntes de les Entitats de Gestió i Modernització (EGM) dels polígons Joan Carles I i Nord i UGT no volen que es repetisquen les conseqüències de la gota freda de novembre de 2020, que va causar danys materials en aquestes àrees empresarials que van superar els 10 milions d’euros. Per això, exigeixen a la Generalitat Valenciana que actue “de manera urgent” per a millorar les infraestructures existents en l’actualitat i evitar “les indesitjables conseqüències que pot comportar un episodi de pluges intenses com el de l’any passat”.

Ahir dimarts, 5 d’octubre, es va celebrar una reunió a la sala de conferències del Centre Cultural per a tractar aquest tema en la qual van participar l’alcalde, Toni González, els regidors Davinia Calatayud i Àlex Fuentes, la gerent de APPI, Romina Moya, els presidents de les dues EGM, Vico Valero i Ramón Collado, el secretari general del principal sindicat representat en els comités d’empresa, UGT-FICA, Daniel Argente, el responsable de l’Oficina d’Innovació Industrial d’Almussafes, Carlos Triviño, i tècnics municipals. En la trobada es va valorar l’estudi d’inundabilitat i les possibles solucions a les àrees més afectades. Totes les parts mostren la seua “preocupació davant la inexistència de notícies d’actuació sobre aquest tema per part de les diferents conselleries”.

“L’executiu municipal va complir amb el seu compromís de promoure i assumir els costos d’elaboració de l’informe d’inundabilitat, un estudi molt exhaustiu en el qual es recullen les necessitats actuals, les inversions a realitzar per a pal·liar la problemàtica i la quantificació d’aquestes, i del qual després de la seua remissió a l’administració autonòmica, encara no hem obtingut cap resposta clara”, asseguren. “Cap departament ha assumit l’obligació d’invertir per a resoldre les deficiències. La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat afirma que no té competències en la matèria, la Direcció General de l’Aigua, dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que no té pressupost i la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball no inverteix en aquesta mena d’actuacions més enllà de les subvencions anuals que atorga l’IVACE”.

Davant aquesta situació, sol·liciten “una cita urgent amb les tres conselleries implicades en aquesta qüestió per a concretar les inversions prioritàries i començar a establir el full de ruta que ens porte a establir les actuacions i els terminis concrets per a executar-les”, sostenen. En el seu moment, els treballadors i treballadores dels polígons van valorar iniciar mobilitzacions, que es van descartar en el seu moment sobre la base del compromís de l’Ajuntament d’Almussafes d’assumir la redacció de l’estudi d’inundabilitat per a la seua posterior remissió al govern autonòmic, organisme que va prometre que actuaria sobre les zones de major risc d’inundabilitat de totes dues àrees industrials amb les inversions urbanístiques més adequades per a posar fi a les deficiències detectades. “En l’actualitat la petició conjunta de tots els agents implicats passa per obtindre l’assumpció de la responsabilitat de l’administració autonòmica per a actuar en la zona. En cas contrari, no es descarta l’inici de mobilitzacions”, afigen. “No podem permetre que una nova gota freda torne a deixar atrapades a centenars de persones en les instal·lacions de les empreses ni que una inundació provoque danys milionaris que poden evitar-se si la Generalitat Valenciana assumeix les seues responsabilitats”, destaquen.

Les àrees industrials d’Almussafes, en les quals operen diàriament més de 20.000 persones, suposen el 10% del PIB de la Comunitat Valenciana i l’1% del PIB espanyol, aproximadament. A més, el sector de l’automoció és el primer en exportació. Per tant, des d’Almussafes no entenen que les inversions que arriben siguen tan escasses i que sobre una qüestió tan important referida a la seguretat la Generalitat no actue amb agilitat.