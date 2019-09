Ajuntament de Benifaió programa una àmplia oferta d’activitats culturals i formatives per al curs 2019/2020

Print This Post

L’ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria de cultura, ha publicat l’àmplia oferta d’activitats culturals i formativa a la qual els veïns de Benifaió podran inscriure’s durant aquest mes de setembre. La inscripció tindrà lloc del 19 al 26 de setembre en el Centre d’Informació Juvenil

Per al present curs 2019/2020 s’ofereixen en formació permanent d’adults diverses activitats com pre graduat, alfabetització, formació per a proves d’accés a la Universitat, o anglés entre altres.

En l’apartat d’activitats culturals s’ofereixen balls de saló, pintura i dibuix, tabal i “dolçaina” a més de dansa valenciana. Per a les activitats de ball de saló i pintura i dibuix també s’ofereixen classes infantils.