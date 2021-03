Ajuntament de Burjassot fa efectiu el pagament de les primeres 50 sol·licituds de les “Ajudes Parèntesis”

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Burjassot ha fet efectiu hui el pagament de les primeres 50 sol·licituds dels empresaris del municipi que han sol·licitat les “Ajudes Parèntesis”, dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana per als sectors més afectats per la pandèmia, inclosos en el Decret llei publicat el passat 26 de gener en el DOGV.

Amb el pagament d’aquestes primeres peticions, el Consistori ha desemborsat 110.000€ dels 1.194.215€ que li han correspost dins de les ajudes, de les quals la Generalitat es farà càrrec del 62.5% del cost total de l’actuació a desenvolupar pel Consistori, que haurà de realitzar una aportació del 15% del cost. El 22,5% restant estarà a càrrec de la Diputació Provincial de València. A més, ja s’està tramitant el pagament de la setmana que ve de les ajudes que estiguen correctes quant a documentació presentada.

La sol·licitud de les ajudes, les bases i la tramitació de les quals es poden consultar PUNXANT ACÍ, va començar el passat 17 de febrer i, en tot just dues setmanes, l’Ajuntament ja ha realitzat el primer pagament, “el nostre objectiu és pagar el més ràpid possible les ajudes al nostre teixit comercial”, tal com ha assenyalat l’Alcalde del municipi, Rafa García, “per a nosaltres és una prioritat absoluta que els sectors més castigats per la pandèmia puguen comptar amb els diners que els correspon de les ajudes al més prompte possible ja que serà un important suport per a tots ells”.

Les ajudes es poden sol·licitar fins al 18 de març. Si disposa de signatura digital, en la pàgina que s’ha creat de manera específica, a la qual es pot accedir punxant en l’anterior enllaç, el sol·licitant podrà descarregar, emplenar i guardar els impresos necessaris per a la presentació de la sol·licitud. En aquesta, s’especifiquen també els documents addicionals, en el cas que siga necessari, dels quals també s’ha de disposar per a, una vegada tot recopilat i emplenat, anar al tràmit corresponent en la SEU ELECTRÒNICA de l’Ajuntament, on es podrà pujar tota la documentació.

Si el sol·licitant no disposa de signatura digital, en la mateixa pàgina en la qual està tota la informació de les ajudes, PUNXA ACÍ, haurà de prémer el botó “Iniciar procediment”, completar la informació sol·licitada en el formulari i adjuntar els documents que siga necessari aportar, en format digital. En finalitzar, obtindrà un document únic complet per a efectuar la sol·licitud, tal com li indica el procediment digital.

El document generat, juntament amb la documentació addicional que no haja adjuntat en format digital en el pas 1, es deurà presentara en el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC), situat a la Casa de Cultura, sol·licitant CITA PRÈVIA.

En el cas de tindre qualsevol dubte a l’hora de realitzar els tràmits per a sol·licitar les ajudes, des de l’Ajuntament de Burjassot posen a la disposició dels sol·licitants la possibilitat de sol·licitar assistència presencial per a la seua tramitació en CEMEF, sol·licitant CITA PRÈVIA telefonant al 671 435 762. També poden realitzar-se les consultes via correu electrònic en empresas@cemef.com o de manera telefònica, de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores en el 671 435 762.

CONSULTA ACÍ ELS SECTORS QUE PODEN ACCEDIR A les AJUDES

Les ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat, entesos com aquelles despeses periòdiques indispensables per al desenvolupament i manteniment d’aquesta. S’admetran les despeses realitzades entre l’1 d’abril de 2020 i la data de publicació de les ajudes. Aquestes despeses hauran de ser acreditats i justificat el seu pagament pels beneficiaris en la forma indicada en les bases.