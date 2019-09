Ajuntament de Paiporta i Fundació Horta Sud mantenen una reunió de treball sobre l’associacionisme local

Connect on Linked in

Les associacions de Paiporta participen de manera activa en projectes interassociatius impulsats per la Fundació

La regidora de Transparència, Comunicació i Participació Ciutadana, Esther Torrijos, ha mantingut una reunió amb representants de la Fundació Horta Sud per a parlar sobre el teixit associatiu de la localitat i avaluar l’estat de les activitats i accions que s’estan duent a terme de manera conjunta.



Durant la trobada el coordinador de la Fundació, Julio Huerta, ha informat de la marxa de les campanyes de visibilització de la vida associativa de Paiporta en les quals l’Ajuntament està implicat de manera activa a través d’aquesta regidoria.



“Paiporta sempre ha tingut una vida associativa molt intensa i les nostres associacions han participat en moltes accions i activitats de tot tipus de àrees”, ha afirmat la regidora. Campanyes com “Les Associacions, el Cor del Nostre Poble”, “Som Horta Sud” o “Històries de Superació” han passat per Paiporta posant en valor la tasca que aquestes associacions desenvolupen.



A través de la Fundació Horta Sud l’Ajuntament de Paiporta dona suport i ajuda a les associacions en qüestions administratives i burocràtiques del seu dia a dia, així com d’assessorament i formació a través de cursos, tallers i jornades. La propera cita amb el servei d’assessorament serà el dia 7 de novembre al Poliesportiu Municipal. Tota la informació estarà disponible en breu en els canals habituals de comunicació de l’Ajuntament i Fundació Horta Sud.



Tant Torrijos com Huerta han manifestat la seua voluntat de continuar treballant de manera conjunta i per tant de reeditar i donar continuïtat al conveni de col·laboració de quatre anys entre ambdues entitats que finalitza al 2020.



“Volem fomentar la participació ciutadana dels paiportins i paiportines i això passa per incentivar la creació de noves associacions, consolidar les que ja estan en funcionament i acompanyar-les donant-les el suport que necessiten en tot moment”, ha manifestat Torrijos. En aquest sentit, per tal de compartir sinèrgies i bones pràctiques, Paiporta s’ha integrat a la Xarxa Participa, impulsada per la Fundació Horta Sud i a través de la qual personal tècnic dels diferents municipis de la comarca intercanvien experiències.



Pel que fa a les ajudes i convocatòries en marxa d’interès per a les associacions locals, destaquen les Ajudes a Projectes Interassociatius. Aquestes subvencions fomenten la realització de projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu durant 2020 promovent la col·laboració entre associacions d’una mateixa localitat o en l’àmbit comarcal de l’Horta.

“Des de l’any 1996 les associacions de Paiporta estan apostant per aquest tipus de projectes col·laboratius amb resultats i efectes molt positius, tant per a Paiporta com per a la visibilització de les pròpies associacions participants”, ha afegit la regidora.Enguany, com a novetat, la convocatòria, oberta des d’aquest dilluns 9 de setembre i fins a l’1 de novembre, tindrà un enfocament cap a l’Agenda 2030 de l’ONU i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), per tal d’encaminar a la comarca a donar passos reals cap a la transformación global de les nostres societats.