Ajuntament de València i artistes fallers es reunixen per avançar en el dispositiu que permetrà traslladar les falles de Fira València a les places i els carrers de la ciutat

Galiana ha agraït la predisposició dels artistes fallers i el tracte dispensat per Fira València al món faller

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, s’ha reunit este dimarts en les instal·lacions de Fira València amb una representació d’artistes fallers encapçalada pel president de la Federació de Gremis d’Artistes Fallers i Foguerers, Joaquín Rubio. L’objectiu de la trobada ha sigut comprovar in situ la disposició i l’estat de les falles que hi ha emmagatzemades en la institució firal.

En la trobada s’ha plantejat l’inici dels treballs per crear un dispositiu que permeta traure les falles de cara a la celebració de les activitats falleres previstes per a la primera setmana de setembre. Per poder fer-ho s’han visitat les naus que acullen les falles que, bé des dels carrers i places de la ciutat, bé des dels tallers dels artistes fallers, s’hagueren de traslladar a Fira València arran de la suspensió de les Falles de 2020.

“Afortunadament s’ha comprovat que les falles, els ninots i les escenes que les conformen i que s’emmagatzemen en Fira València, es mantenen en un estat òptim, motiu pel qual volem agrair a la institució firal el seu tracte amb el món faller en tot moment”, ha destacat Galiana. A més, ha posat en valor la “predisposició de tota la representació dels artistes fallers per fer viable el trasllat necessari de les falles fins als enclavaments on es plantaran en poc més de dos mesos i mig”.

Esta trobada s’emmarca en la ronda de reunions de treball que està mantenint Galiana amb tot el món faller per a preparar les celebracions de setembre.