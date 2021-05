Ajuntament dem Carcaixent i hostaleria es comprometen a col·laborar per a una tornada a la normalitat sense riscos

Connect on Linked in

Va a intensificar-se la vigilància per evitar els comportaments detectats les últimes setmanes al Passeig

Coincidint amb l’ampliació horària del comerç i de l’hostaleria en particular, a Carcaixent s’han detectat comportaments per part d’un sector de la ciutadania que han fet botar les alarmes a tots els nivells. Govern municipal, sector hostaler i ciutadania estan preocupats per les concentracions observades – especialment en la zona del Passeig – les últimes setmanes sense respectar les recomanacions sanitàries i amb consum d’alcohol en la via pública, que deriven en intoxicacions alcohòliques greus i altercats que han obligat a la intervenció de la Policia Local, Guàrdia Civil i serveis sanitari en diverses ocasions.

Així s’ha evidenciat en la reunió mantinguda ahir entre l’Ajuntament i el sector hostaler de la zona del Passeig. Ambdues parts coincideixen en la necessitat de parar estos comportaments, actuant coordinadament en l’àmbit de les seues competències.

«Després d’un any de restriccions, és molt important fer bé les coses – han volgut remarcar l’alcalde de Carcaixent, Paco Salom i la regidora de Comerç Sara Diert – Res no justifica el que està passant. Per moltes restriccions que hi haja hagut, i moltes ganes de festa, cal complir amb les normes i les recomanacions. És inacceptable el consum abusiu d’alcohol, especialment per part de menors, com també ho és la venda a menors d’edat, fenomen que s’ha detectat». És per este motiu que des de l’ajuntament s’ha contactat amb el comerç per recordar l’obligatorietat de complir amb esta norma, al temps que s’ha demanat la col·laboració, per evitar el consum massiu d’alcohol en la via pública, botellons, i les seues conseqüències. A més, s’ha repartit material de cartelleria amb esta prohibició per a que els establiments puguen posar-ho a les portes.

Des de l’ajuntament s’ha volgut fer una crida a la responsabilitat, «Totes i tots coincidim en la necessitat d’anar recuperant la normalitat, però no pot ser de manera irresponsable, posant en perill la salut i la convivència, d’ahí la necessitat de tornar a demanar responsabilitat en el compliment de la prohibició de venda d’alcohol per part de certs establiments, però també a les famílies per a que estos comportaments no passen desapercebuts en l’àmbit familiar o no siguen fins i tot justificats».

Per part de l’hostaleria s’ha compromès a intensificar el control en l’àmbit dels seus establiments, i des de l’ajuntament s’ha reforçat el dispositiu de vigilància en col·laboració amb la Guàrdia Civil, per intentar evitar que tornen a produir-se els problemes de la setmana anterior.

«Carcaixent és un poble que reuneix unes característiques immillorables per a l’oci, i estem en un moment en el que no podem descuidar les recomanacions sanitàries, de manera que totes les parts hem de fer un esforç per a que eixir i relacionar-se continue sent una pràctica agradable, sana i segura», ha afegit l’alcalde, Paco Salom.