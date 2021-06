Ajuntament i Arquebisbat acorden col·laborar en el projecte de descarbonització 2030 de València

Connect on Linked in

L’alcalde demana a l’arquebisbe “la instal·lació de plaques fotovoltaiques en teulades d’escoles, cementeris i els edificis eclesiàstics on siga possible”

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha sol·licitat a l’arquebisbe de València, Antonio Cañizares, “que l’Església Catòlica s’integre, com una institució més, en este gran projecte de marc estratègic per tal que València siga una ciutat descarbonitzada en 2030”. Ribó ha rebut el cardenal a l’Ajuntament i, en acabar la reunió, ha assegurat que “li hem plantejat tots els projectes que estem desenvolupant en matèria d’energies renovables, com les plaques fotovoltaiques en les teulades d’escoles i cementeris, per tal que desenvolupem totes estes línies de treball”. El cardenal Antonio Cañizares s’ha mostrat receptiu a la proposta, “sense cap límit”, en tots aquells edificis eclesiàstics on siga possible.

L’alcalde, que ha estat acompanyat dels regidors de Transició Ecològica, Alejandro Ramon, i Agenda Digital, Pere Fuset, ha recordat a l’arquebisbe que “l’Ajuntament està desenvolupant comunitats energètiques amb l’objectiu que puguem desenvolupar no només com produir sinó també la distribució d’energia a persones que pateixen la pobresa energètica”. L’alcalde ha recordat la tasca de l’Oficina de l’Energia que assessora de manera gratuïta en l’estalvi econòmic de la facturació pel consum elèctric a particulars i institucions, i ha obert la possibilitat perquè l’Església puga acollir-se a este servici, especialment en aquells edificis d’ús social. Joan Ribó ha agraït l’assistència del cardenal a la reunió en seu municipal, ha destacat que “l’entrevista ha estat molt cordial” i, a partir d’ací, “es desenvoluparan una sèrie de reunions per a la concreció dels projectes i activitats en les quals l’Arquebisbat puga col·laborar”.

Per la seua banda, l’arquebisbe de València, Antonio Cañizares, ha manifestat “la disponibilitat absoluta, sense cap reticència, sense cap límit” al projecte presentat per l’Ajuntament. Segons el cardenal, “allò nostre és col·laborar. Eixe és el bé comú i hem de col·laborar en el bé comú, que està per damunt de tot, i estarem en els grups de treball que es facen per poder dur a terme este projecte, que crec personalment que és molt important i molt necessari, fins i tot per a la nostra salut”.

Cañizares, que ha estat acompanyat del bisbe auxiliar de València, Arturo Ros, ha aprofitat per “agrair la col·laboració que hem trobat en l’Ajuntament en l’organització de la festa de la Mare de Déu dels Desemparats, que va ser esplèndida”. Cañizares ha reiterat que “la col·laboració de l’Ajuntament sempre és bona però, enguany, encara millor”.