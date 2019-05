Ajuntament i Servef arriben a un acord per a ampliar l’espai destinat a ocupació

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet ha aprovat un acord amb el Servef (ara LABORA) per a ampliar el seu espai a l’edifici Lluís Vives, cosa que comportaria la reubicació de departaments de Serveis Socials en altres edificis municipals o cedits. Amb este protocol d’intencions s’enceten les negociacions per a la reubicació de diversos serveis de competència municipal i autonòmica.



Esta declaració, aprovada en sessió plenària i signada entre l’Ajuntament de Carlet i el SERVEF, vincula per escrit les institucions perquè es faça una remodelació dels espais. La proposta passaria perquè l’actual oficina comarcal de la Conselleria d’Agricultura (OCAPA), ubicada al costat del col·legi Bosch Marín passe a convertir-se en dependència municipal. Actualment en este edifici treballen sis persones que podrien reubicar-se en el Centre Hortofructícola del polígon industrial on actualment es troba el Comité d’Agricultura Ecològica.



L’edifici de l’OCAPA, segons esta declaració, seria idoni, per la situació i per la seua grandària, per a la ubicació de la Policia Local, que actualment està en l’edifici consistorial.



D’esta manera l’edifici es convertiria en un centre dedicat exclusivament a l’ocupació i on es concentrarien el SEPES (antic INEM), Labora (antic SERVEF) i l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Carlet. A més suposaria redissenyar l’espai per a condicionar diverses sales per a accions grupals d’orientació i co-working.



Esta revisió d’espais, que autoritzà el Ple en el seu moment, queda pendent que es concrete de manera definitiva ja que cada espai pertany a una administració distinta, que haurà de realitzar les acciones oportunes. Tal com explica l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, «arran de la necessitat d’espai per al cos de la Policia Local, que actualment no compta amb un espai suficient, demanàrem a la Conselleria d’Agricultura que ens cedira part de l’edifici de l’OCAPA, un edifici infrautilitzat i amb una bona ubicació, a partir d’ahí també la Conselleria d’Ocupació va sol·licitar més espais. Amb estos canvis, es pretén millorar les condicions actuals de serveis com la policia i serveis socials, que a hores d’ara no compten amb suficient espai per a atendre les persones ni per als treballadors».