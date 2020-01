Al febrer Burjassot rebrà en dues ocasions a l’Ecoparc mòbil del Emtre

Connect on Linked in

Durant el mes de febrer, l’Ecoparc mòbil del Emtre es desplaçarà a Burjassot en dues ocasions, gràcies al treball que es ve desenvolupant des de l’Oficina de Sostenibilitat Local de l’Ajuntament de Burjassot, coordinada des de l’àrea de Transició Ecològica per l’Alcalde de la localitat, Rafa García.

Les dates marcades en el calendari seran del dilluns 3 al dimecres 5, i del dijous 20 al dissabte 22 de febrer. Els horaris de l’Ecoparc seran, entre setmana, de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores i els dissabtes de 10.00 a 13.00 hores.

L’Ecoparc se situarà just al costat del Mercat Municipal l’Almara, en l’aparcament de les Palmeres, amb l’objectiu, com en les anteriors ocasions, de facilitar en tot el possible que es puguen depositar els residus que de manera habitual es recullen en els ecoparcs, com a llibres i revistes, piles, termòmetres, oli de motor i de cuina, reactius de laboratori, càpsules de café, aerosols, aparells electrònics, bombetes, cartutxos d’impressores, telèfons mòbils i carregadors, pintures, dissolvents, bateries, DVD/CD o envasos contaminants, entre altres.