Al llarg del dissabte i diumenge els artistes locals Juanjo Pérez, Ina Martí, Raúl Ogalla, Pascual Andreu i Saray García van oferir concerts online amb un repertori i estils variats

Entre els quatre espectacles emesos a través de la pàgina de Facebook del consistori van aconseguir més de 12.000 reproduccions i més de 700 comentaris

La pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent es va convertir en un escenari online al qual van pujar cantants locals per a portar les seues veus i la seua música en directe a tots els racons i llars de la ciutat. Aquesta agenda musical ha sigut el colofó final per a tancar la programació d’activitats online que el consistori ha estat realitzant des que es declarara l’estat d’alarma pel COVID -19.

D’aquesta forma, Juanjo Pérez, Ina Martí, Pascual Andreu, Saray García i Raúl Ogalla van emocionar a tots els torrentinos i torrentinas que no

van dubtar a fer els seus comentaris donant l’enhorabona als artistes.



L’encarregat de donar el tret d’eixida va ser Juanjo Pérez, que el

dissabte a la vesprada es va entregar amb la seua guitarra i va oferir un repertori molt variat, entre el qual s’incloïa Bells moments o el tema que ha compost especialment per a aquests dies i que porta com a títol Quan

podré veure’t dormir, dedicada a tot el personal sanitari que dia a dia ix de la seua casa per a lluitar pels altres. El cantautor també va parlar sobre Músics per la salut, fundació on col·labora, relatant la seua experiència als hospitals on toca cançons per a animar

i fer costat a les persones malaltes i on sol cantarla coneguda cançó Ni tu ni ningú, d’Alaska, que no va faltar en aquest concert online.

D’altra banda, la vesprada del diumenge es va iniciar amb l’espectacle de Ina Martí que, acompanyada al piano per Enric Murillo, va cantar cançons del seu disc Així, que posa veu a la poesia valenciana i que va ser presentat a la Casa de la Cultura de Torrent el passat estiu; també de l’espectacle Paraula de dona. Ina també va interpretar el poema de Pomell de dolor, de Maria Ibars, o el poema que va escriure Mireia Calafell per a l’antologia “Autisme *trenquem el silenci a la paraula”.

La música, aquesta vegada clàssica i lírica, va continuar de la mà de Pascual Andreu i Saray García, que amb les seues increïbles veus van arribar al cor de tots els espectadors, rebent aplaudiments virtuals i fins i tot des dels balcons dels seus propis veïns. Com a homenatge i record a les

festes que no han pogut celebrar-se a causa de la situació de coronavirus,



Pascual i Saray van fer un repàs musical per les festes de les Falles, la Setmana Santa o la Enrramà, cantant El faller, el Panis Angelicus o Deixa que isca la lluna. Igualment, entre el repertori,

va haver-hi un espai dedicat a totes les famílies i amics que durant

aquests dies estan separats i que tantes ganes tenen de reunir-se, amb

Piensa en mi, tema del musical El Fantasma de l’Òpera. També es van

animar amb Quizas, quizas, quizas, concloent amb Fantasia.

Finalment, va anar Raúl Ogalla el que va tancar aquesta sèrie de concerts. El torrentí, que va ser concursant del programa La teua cara no em sonaencara, es decante per un repertori molt variat i que va encantar a totes les persones que estaven seguint la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Torrent. Acompanyat de la seua simpatia, va començar amb una facècia per a animar la vesprada i li van seguir Què demanes tu? o No deixes de somiar. A més, com no podia ser d’una altra manera, Raúl, que va recordar el seu Tribut a Manuel Carrasco en la plaça de la Llibertat de les festes patronals de la capital de l’Horta Sud de 2018, es va animar i va cantar el tema Presó esperança, compost pel mateix Carrasco i dedicat a tot el personal sanitari i a les persones que estan treballant pels altres durant aquests dies.

En definitiva, dues vesprades musicals que van tindre un gran èxit entre

la ciutadania que no van deixar de seguir els concerts i escriure comentaris d’agraïment i de felicitació als grans artistes. Entre els quatre espectacles online s’aconseguien les 12.578 reproduccions i els 731 comentaris.

No obstant això, la programació online que ha acompanyat als

torrentins i *torrentines durant les setmanes de confinament en les seues

llars, que ha inclòs, entre altres, activitats esportives, teatre, tallers o clubs de lectura, va seguir una mica més i va posar el punt final amb

el grup de teatre Cucurucú i l’obra La bella florista, basada en

el musical My Fair Lady.