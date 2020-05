Al mes de juny continua la programació del Gimnàs Municipal d’Alzira en Casa

Print This Post

Seguim baix l’estat d’alarma, però en procés de desescalada.

Des de la Regidoria d’Esports, mentre no tingam l’autorització per part del Ministeri de Sanitat per a obrir els gimnàs, seguim amb la programació del Gimnàs Municipal en Casa.

De dilluns a divendres, a les 10 h de matí i a les 18 h de la vesprada pots seguir les activitats als perfils de Facebook del Servei Municipal d’Esports i de l’Ajuntament d’Alzira.

Els monitors del gimnàs municipal són els encarregats de supervisar i marcar les taules d’exercicis per a poder exercitar-nos i fer esport des de casa. Entre les activitat programades estan el cubbà bàsic, cubbà, gimnàstica de manteniment, així com estiraments i tonificació.

A més et proposem cada matí a les 8 la realització de dos exercicis funcionals pensats per a que cada u el puga adaptar al seu nivell de condició física i iniciar el dia amb molta energia. Només en 10 minuts ens poden aportar molts beneficis com: millorar la salut cardiovascular; enfortir els músculs; millorar el rang de mobilitat articular; alleujar l’ansietat i fins i tot millorar l’autoestima.

Fernando Pascual, regidor d’Esports, anima a totes i tots a seguir exercitant-se amb els exercicis que ens oferixen tots els magnífics monitors del Gimnàs i la Piscina Municipal