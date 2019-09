Al Parc de Bombers d’Alzira ens donen uns consells a seguir davant les fortes pluges.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els bombers ja estan més que preparats per a tot el que puga passar en estos dies que anuncia tanta pluja i és que és primordial tindre una bona preparació i donar seguretat.

No sols el camió de bombers el tenen preparat si no també la llanxa Zodiac, per a poder accedir a les zones inundades en cas de què siga necessari.

Hi ha que prestar molta atenció per saber que hi ha que fer en este temporal.

I que no hi ha que fer

És molt important seguir al peu de la lletra els consells que ens donen els nostres Herois, els bombe