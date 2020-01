Al voltant de 250 punts de venda formen part del Mercat Tradicionals Reis Mags Cabanyal

Connect on Linked in

El dolç, producte estrella.

El mercat tradicional dels Reis Mags a Cabanyal torna a omplir els carrers amb al voltant de 250 punts de venda. Aquest mercat que s’hi ha instal·lat en el voltant del Mercat del Cabanyal compta amb diferents mercaderies, des d’articles relacionats amb el nadal com el pesebre tradicional o decoració nadalenca com també artesania, manualitats i joguets entre altres. El producte estrella, el dolç, com no.

Aprofitant aquest mercat, l’Associació de Comerciants del Cabanyal ix al carrer per promocionar els seus productes i incentivar el comerç local.

Milers de valencians i valencianes hi han passejat pels diferents carrers on està ubicat aquest mercat, una bona opció per passar el dia.

Ha estat una de les millors maneres de gaudir del nadal.