Al voltant de 350 alumnes de Cullera participen en el concurs de dibuix ‘Tortugues en el Mediterrani’

Connect on Linked in

L’Ajuntament i l’Oceanogràfic organitzen una jornada escolar amb la finalitat de donar a conéixer les tortugues marines i conscienciar sobre projectes de conservació

Set centres educatius de Cullera han participat en el concurs de dibuix ‘Tortugues en el Mediterrani’. Un programa organitzat per la Fundació Oceanogràfic i l’Ajuntament de Cullera amb la finalitat de donar a conéixer les tortugues marines i les possibles amenaces en el municipi de Cullera, així com implicar al conjunt de la ciutadania en projectes de conservació.

Al concurs, convocat en el marc de la campanya ‘La mar de tots’ que potencia l’Oceanogràfic, s’han presentat un total de 345 dibuixos realitzats per l’alumnat de nivells educatius distints, des d’infantil fins a secundària. En estos es buscava que l’alumnat reflexara valors de la biologia com els nius de tortuga, ous, nounats, etc. Així com les amenaces de la mar com el fem marí o l’abandó de xarxes de pesca.

Finalment, el jurat ha seleccionat 17 dibuixos que seran instal·lats en mupis de tota la ciutat amb missatges com ‘no sigues bob@: salva-les’ o ‘les babaus: un tresor desconegut a Cullera’.

La regidora de Benestar Animal, Marta Tur, ha assenyalat que “és molt important l’alta participació en projectes de respecte i conscienciació animal, i més quan és fa des d’edats primerenques”.

“A Cullera tenim un tresor marítim immens amb unes condicions de qualitat d’aigua i d’arenals que fa que siga un lloc perfecte perquè les tortugues ponguen ací ous. De fet, ara fa menys d’un any una tortuga babau mare així ho va decidir i després de la conservació dels ous alliberarem les cries per la mateixa platja”, explica l’edil Tur.