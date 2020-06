Al voltant de 80 alumnes dels centres educatius d’Algemesí participen en el concurs de poesia “A la fira enguany anem en vers”

L’Ajuntament d’Algemesí a través de la regidoria de Promoció del Valencià ha fet entrega dels premis del primer certamen de poesia “A la fira enguany anem en vers”.



La crisi sanitària provocada per la covid-19 ha obligat a suspendre la fira de Sant Onofre així com tots els esdeveniments lúdics, esportius i culturals que envolten les festes en honor al patró de la ciutat.



Per aquest motiu, enguany s’ha optat des de l’ajuntament de la ciutat de crear un certamen de poesia dirigit a l’alumnat dels centres educatius, on pogueren expressar els seus sentiments i inquietuds al voltant d’aquestes dates.



”La suspensió de les activitats i de la fira que sempre se celebra a la nostra ciutat no ha de ser un impediment per divertir-nos i passar-ho bé. Ho podem fer de mil maneres, i des de la regidoria decidírem fer un concurs de poemes en valencià per als més menuts on la seua creativitat i implicació ens ha sorprés gratament. El gran nombre de participants d’aquesta edició ens ha fet replantejar una segona per a l’any que ve, on esperem a més de tindre el concurs, tindre també la fira. Per últim, m’agradaria agrair al jurat format per l’alcadessa Marta Trenzano, a l’Acadèmica de l’AVL, Imma Sanchis, i a la poetessa Fina Girbés, a més de la gran implicació de tot el professorat dels centres educatius d’Algemesí”, ha explicat Rafael Lluch, regidor de Promoció del Valencià.



Al voltant de 80 alumnes han participat en aquest certamen, els quals han presentat els seus originals dels quals s’han escollit quatre premiats per la seua qualitat.



En aquesta primera edició del certamen de poesia, han resultat guanyadors: Candela García, del col·legi Cervantes, en la categoria de cinqué i sisé de primària; Francisco Camarasa, de les Escoles Pies, en la categoria de primer i segon de l’ESO; Laura Rodríguez, també de les Escoles Pies en la categoria de tercer i quart de l’ESO i Noèlia Sánchez, de l’IES Sant Vicent Ferrer, en la categoria de batxillerat i cicles formatius.