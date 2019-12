Print This Post

Durant el curs 2019-2020, Alaquàs acollirà la XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud, vint anys després de la primera vegada. Aquesta celebració compta amb el recolzament de GUAIX-Escola Valenciana i suposa la manifestació més important d’estima cap a la nostra llengua i cultura popular, i reivindicar-les com elements de present i de futur.

El Concurs de redacció en valencià, la Trobada Musical a l’Auditori Nou d’Alaquàs on participaran al voltant de 30 cors durant quatre dies, una volta a peu, la Trobada d’Instituts de Secundària o una exposició sobre les Trobades són algunes de les activitats previstes dins del programa d’actes. La cita central de les trobades tindrà lloc el proper 16 de maig al parc de la Sequieta a partir de les 17 h i reunirà al voltant de 15.000 persones que podran gaudir dels tallers que oferiran les escoles i altres entitats, a més de música en directe a partir de les 21 h i un sopar de germanor.

Les Trobades defensen un model educatiu fonamentat en una escola pública i de qualitat, en el plurilingüisme entés com una porta al món, així com valors com la igualtat entre homes i dones, la diversitat cultural, la solidaritat, la defensa dels drets humans i l’ecologisme, entre d’altres.

El lema de la futura trobada serà “Arrels de vida, llavors de futur” i estarà dedicada a Amparo Navarro Giner (1900-1986), pionera en l’ensenyament en valencià, i a totes les mestres que ens han precedit en la recuperació i estudi del valencià. D’aquesta manera, Alaquàs s’afegeix de nou a la reivindicació del paper i les aportacions de les dones a través de la història i té en compte el seu paper com a protagonistes de la societat, i elabora una guia didàctica de les dones més significatives al llarg de la història al nostre poble.

Recentment hem conegut el dibuix guanyador que encapçalarà la trobada “Arrels de vida, llavors de futur”. Ací el compartim.