Alaquàs aconsegueix la màxima puntuació al certamen Viles en Flor 2019

Connect on Linked in

El municipi ha sigut distingit amb 4 Flors d’Honor a aquest certamen mediambiental on es premia el compromís dels municipis per posar en valor la seua riquesa natural i paisatgística

Alaquàs ha obtingut enguany la distinció de Vila en Flor amb una puntuació de 4 flors d’Honor, el màxim guardó que es pot aconseguir en aquest tipus de convocatòria. Al certamen es van presentar més d’una trentena de municipis de tota la Comunitat Valenciana, tan sols quatre han arribat a obtindre aquesta puntuació.

La cita que va tindre lloc el passat divendres 25 d’octubre, a l’Hort de Trenor de Torrent, és una iniciativa promoguda per ASFPLANT (Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana), que té per objectiu posar en valor el treball dels municipis en la gestió urbana dels parcs, jardins, arbratge, la sostenibilitat en el seu manteniment i conservació, biodiversitat, projecció educativa i social, entre altres aspectes.

Precisament, després de realitzar les corresponents visites al nostre municipi, el jurat va valorar molt positivament l’excel·lent nivell de M2 de zona verda per habitant, el desenvolupament respectuós a nivell de projecció urbanística disposant de dues alberedes principals que abracen la zona urbana, així com grans parcs i zones verdes en tot el terme fins i tot en polígon. El jurat també ha tingut en compte el desenvolupament d’una ordenança de banc de terres i el treball que s’està duent a terme per a disposar d’una ordenança d’arbres singulars. El terme disposa d’exemplars d’interés com la garrofera centenària i espais amb gran valor botànic com la col·lecció de cactus del parc del Dijous i el roserar entre altres.

Igualment s’ha valorat molt positivament la protecció de l’horta històrica i la xarxa d’horts urbans municipals, projecte que dóna servei a uns 160 usuaris titulars i de manera indirecta a molts més usuaris, acompanyants, escolars i centre de formació.

L’any 2018 Alaquàs va obtindre la distinció de tres flors d’Honor, enguany ha aconseguit posicionar-se al capdavant del certamen.