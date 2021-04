Alaquàs acull la presentació del projecte #SERÀHORTASUD

Connect on Linked in

La Fundació Horta Sud presenta a l’Auditori Nou el nou projecte de reconstrucció comarcal creat per tal d’establir una aliança que impulse el treball conjunt entre associacions, institucions públiques i teixit empresarial

Alaquàs ha acollit hui dijous 22 d’abril la presentació de #SeràHortaSud, el nou projecte de reconstrucció comarcal impulsat per la Fundació Horta Sud, la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, la Diputació de València i Caixa Popular. Es tracta d’una iniciativa creada amb l’objectiu de posar en marxa una aliança asociativa per a la reconstrucció en clau comarcal alineada amb els objectius de l’Agenda Urbana 2030. Aquesta aliança s’origina arran de l’ampli consens per a la reconstrucció plasmat amb el #PacteHortaSud, subscrit per 10 ajuntaments, més de 75 entitats i gairebé 300 persones a títol individual.

L’acte de presentació s’ha iniciat amb la benvinguda per part de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, qui ha posat en valor aquesta iniciativa que pretén “establir les bases per a fer possible una col·laboració entre la societat civil, les persones i les institucions públiques per tal de posar en marxa accions conjuntes”. En aquesta línia, i donada la situació en què ens trobem arran de la pandèmia, el primer edil ha volgut destacar la importància dels serveis públics i del voluntariat. “Els serveis públics han esdevingut fonamentals i el voluntariat ha arribat on les administracions ho tenien complicat”. Per això ha insisit en què “el futur s’ha de restaurar des de la ciutadania perquè es fonamental per a tindre una visió de la realitat”.

Per la seua banda, el Conseller d’Hisenda, Vicent Soler, qui ha clausurat l’acte, ha destacat que aquest treball “és un referent per a altres territoris del país” i ha realitzat un reconeixement públic a totes les entitats involucrades. “Hem de preparar-nos per a la recuperació des de l’aliança, l’acord i el diàleg i amb la participació pública, privada i amb la mobilització de recursos”. Soler ha insistit en què és necessària “la cogovernança donant protagonisme a la ciutadania perquè necessitem gent i talent per tal que les idees es converteixquen en fets”. “Crec que estem davant d’una situació expecepcional que ens demana un compromís i he d’aplaudir la iniciativa perquè només sumant convertirem la recuperació en un veritable pla de futur i recuperació”.

A continuació, la presidenta de la Fundació Horta Sud, Inma López, i el coordinador de la Fundació Horta Sud, Julio Huerta, han presentat el projecte que s’iniciarà amb un observatori comarcal amb indicadors objectius per a plasmar l’estat actual de la comarca i continuarà amb taules de reconstrucció periòdiques amb representants electes, teixit associatiu i persones expertes per a debatre i impulsar accions i polítiques concretes de millora i una campanya de conscienciació.

L’acte s’ha dividit en tres blocs i en ell han intervingut membres de diverses associacions, empreses i institucions del territori per tal de posar en comú les necessitats que es plantegen i possibles solucions. En el primer bloc han participat Eva Zamora, presidenta de la comissió d’Infraestructures i Mobilitat de la Mancomunitat Horta Sud, Bartolomé Nofuentes, Assessor de Fons Europeus per a la Generalitat Valenciana i Dolors Gimeno, Diputada de Mancomunitats, Comarcalització i Mobilitat Sostenible. En el segon bloc han intervingut Immaculada Orozco, Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Francesc Gamero, Secretari Autonòmic d’Hisenda i Juan Pérez, Director General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera. En el tercer bloc han pres la paraula representants del teixit associatiu i d’empreses de la comarca com Paco Alòs, en representació de Caixa Popular, Carla Balbastre, de la Federació Valenciana de Cases de Joventut (FVCJ), Salvador Moncayo d’AieloLuz Evolució Energètica i la periodista de Levante-EMV, Laura Sena.