Alaquàs acull per segon any consecutiu les pràctiques de seguretat viària de l’Acadèmia de Policies Locals de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Un total de 120 persones participen enguany en aquestes sessions formatives impartides per la Unitat de Trànsit, Educació i Seguretat Viària de la Policia Local d’Alaquàs

Alaquàs és per segon any consecutiu seu per a la formació de policies locals en matèria de trànsit. L’Acadèmia de Policies Locals de la Comunitat Valenciana ha triat de nou el municipi d’Alaquàs per a la realització de les pràctiques d’una nova promoció d’agents.

Un total de 120 aspirants, pertanyents a la cinquanta-una promoció del Curs Bàsic de l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències d’accés a la categoria d’Agent, participaran en les difererents sessions que han començat hui dijous 28 de gener i que finalitzaran el 8 de març. Les sessions seran impartides per les persones integrants de la Unitat de Trànsit, Educació i Seguretat Viària de la Policia Local d’Alaquàs i per tal de complir amb la normativa per a fer front a la lluita contra el Covid-19, es treballarà amb grups reduïts. Les pràctiques es desenvoluparan en 8 sessions i es realitzaran en la rotonda ubicada a l’avinguda Pablo Iglesias amb carrer Lanjarón i adjacents, lloc idoni per a posar en pràctica tots els coneixements.

La Unitat de Trànsit, Educació i Seguretat Viària de la Policia Local d’Alaquàs és des de fa vora deu anys l’encarregada d’impartir els cursos relatius al trànsit en l’IVASPE, sent Alaquàs un referent a nivell autonòmic en matèria de seguretat i educació viària. A més, el bon estat de les infraestructures existents en el municipi i els bons índexs de seguretat viària d’Alaquàs fan del municipi un lloc idoni per a aquestes pràctiques.